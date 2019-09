Vielleicht strebt Mats Hummels nach dem Ende seiner Karriere als Profi-Fußballer ja eine neue Laufbahn als Baby-Rikscha-Pilot an. Seine Frau Cathy dürfte allerdings etwas dagegen haben. Schließlich bliebe der schwerste Teil der Arbeit an ihr hängen. Ausprobiert haben es die beiden aber mal.

Mit Borussia Dortmund musste Mats Hummels zuletzt eine 1:3-Klatsche bei Union Berlin verdauen. Doch privat läuft es für den BVB-Heimkehrer. Nun ja, so einigermaßen zumindest.

So posteten sowohl der Fußballer als auch seine Frau Cathy auf ihren Instagram-Seiten Fotos von einem ganz besonderen Experiment. Nach dem Motto: "Gelingt es uns, einen gemeinsamen Ausflug mit der Baby-Rikscha zu unternehmen?"

Wie es dazu kam? Das erklären beide auf unterschiedliche Art und Weise. "Wenn er sagt: Gleiches Recht für alle Hummels-Männer ... und ich mir denke: Danke Gott, dass ich ein E-Bike habe", heißt es auf ihrem Account. Er dagegen schreibt: "Wenn du den gleichen Fahrservice wie der Sohnemann willst ..." Seinen einjährigen Sohn, den er mit Cathy im Januar 2018 bekam, symbolisiert er dabei durch ein Baby-Emoji.

"Erfülle ihm jeden Wunsch"

Auch was den Erfolg der Aktion betrifft, kommen der 30-Jährige und seine ein Jahr ältere Frau zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen. "Hat aber nicht geklappt", stellt Mats Hummels nüchtern fest, während Cathy zu einem - nun ja - etwas positiveren Fazit kommt: "Wir haben es tatsächlich geschafft, aber der Reifen ist platt."

So oder so - Spaß gemacht hat die Aktion den beiden offensichtlich. "Ich erfülle ihm halt jeden Wunsch", scherzt Cathy Hummels in ihrem Kommentar noch, gefolgt von dem Hashtag "Goodwife" ("Gute Ehefrau"). Und auch viele Nutzer können sich ein paar lachende Emojis nicht verkneifen.

Vielleicht hat das seit 2015 verheiratete Paar ja soeben eine neue Sport-Art als Baby-Rikscha-Tandem erfunden. Dann sollten sie allerdings noch ein wenig üben.