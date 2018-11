Unterhaltung

Til Schweiger im Glück : Dana gibt "der Neuen" ihren Segen

Dana Schweiger, die beste Ex-Ehefrau aller Zeiten, zeigt uns, was wahre Liebe ist - nämlich gönnen können: Ihr ehemaliger Ehemann ist zur Zeit mal wieder Feuer und Flamme für eine Neue, und was macht Dana? Sie nickt das Ganze ab.

Während die meisten Ex-PartnerInnen ihren ehemaligen Eheleuten oder Ex-Beziehungen das Schwarze unter dem Nagel nicht gönnen und versuchen, dem/ der anderen das Leben so schwer wie möglich zu machen - durch Kindesentzug, Verleumdung, überzogene Unterhaltsansprüche - ist Dana Schweiger, die Ex von Til und Mutter seiner Kinder, ein Paradebeispiel an Güte und gutem Willen. Die 50-Jährige gibt seiner neuen Beziehung nämlich ihren Segen. Damit könnte es für Til Schweiger wohl kaum besser laufen: Dank seiner neuen Freundin Francesca Dutton schwebt er nämlich wieder auf Wolke sieben. Dass dieses wunderbare Gefühl auf Gegenseitigkeit beruht verriet das Paar der Zeitschrift "Gala". Bonus obendrauf dürfte sein, dass der 54-Jährige mit der Adaption "Head Full Of Honey" ("Honig im Kopf") sich anschickt, seinen internationalen Ruf weiter aufzupolieren.

Zwar kennen sich die beiden Turteltauben wohl schon seit sage und schreibe zwölf Jahren, erst im vergangenen Monat jedoch, als Schweiger "zu Emmas 16. Geburtstag in Los Angeles war", habe es "Peng! gemacht". Und zwar so sehr, dass der Abschied kurz danach ausgesprochen schwerfiel: "Als sie mich ein paar Tage später am Flughafen absetzte und fragte 'Glaubst du, wir sehen uns wieder', da wusste ich längst, dass ich sie unbedingt wiedersehen will."

Dass es derartig schnell zur großen Liebe wurde, das kann sich Schweiger auch heute noch nicht genau erklären. "Es ist wohl Timing. Oder Schicksal." Und außerdem: "Dana hat gesagt, dass sie Francesca toll findet." Offenbar so toll, dass sie sich in Malibu quasi schon ein Hausdach geteilt haben: "Fran und ich haben im Gästehaus geschlafen. An Emmas Geburtstag ist Fran ganz früh aus dem Haus, weil sie nicht stören wollte. Aber abends hat Dana sie eingeladen."

In diesem Zusammenhang gab es gleich die nächste gute Nachricht für die Schweigers: "Gerade eben habe ich die Nachricht bekommen, dass unser Haus entgegen allen Prognosen dieses apokalyptische Desaster überlebt hat." Bekanntlich hatten andere Stars nicht so viel Glück, etwa Thomas Gottschalk, dessen Anwesen den verheerenden Bränden in Kalifornien zum Opfer fiel.

Das sagt seine neue Herzensdame

Francesca Dutton selbst kommt in dem "Gala"-Interview ebenfalls zu Wort. Auch für die britische Filmproduzentin scheint das Liebesglück Schicksal gewesen sein: "Meine Oma hat mir immer gesagt: 'Eines Tages wirst du diese besondere Person treffen. Und alles, was du durchgemacht hast, wird plötzlich Sinn ergeben.' Genauso fühle ich mich jetzt, wenn ich in Tils Nähe bin. Jede Frage, die ich hatte, wurde beantwortet. Es passt einfach zusammen. Ich bin sehr glücklich."

Das süßeste Kompliment verteilte sie ganz zum Schluss des Interviews: "Ich muss ihn nur ansehen - schon schmelze ich ein bisschen dahin."

Quelle: n-tv.de