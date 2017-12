Unterhaltung

Stil und Eleganz: Die doppelte Naomi

Meist zeigen sich Promis mit ihrem flotten Nachwuchs auf dem roten Teppich, wenn es ums Posieren mit der Familie geht. Supermodel Naomi Campbell hat keine Kinder - um eine Attraktion aus dem Campbellschen Gen-Pool ist sie dennoch nicht verlegen.

Bei den Fashion Awards gab es in London einen seltenen Anblick. Dieses Mutter-Tochter-Gespann sieht man ja nicht häufig zusammen auf dem roten Teppich, um so schöner nun diese Überraschung: Zu den Fashion Awards in London hat Topmodel Naomi Campbell ihre Mutter Valerie Morris mitgebracht. Und die steht ihrer berühmten Tochter in Sachen Stil und Eleganz in nichts nach.

Die beiden Damen kamen in schwarzen Outfits. Die mittlerweile 47-jährige Campbell trug ein hautenges, ärmelloses Samt-Oberteil und einen schwarzen Gürtel um die Taille. Dazu kombinierte sie einen weiten schwarzen Spitzen-Rock mit weißen Streifen, der bis auf den Boden reichte. Ihre langen dunklen Haare fielen ihr aus dem Mittelscheitel über den Rücken. Ihre 66 Jahre junge Mutter Valerie präsentierte ebenfalls eine dunkle Kombination. Sie entschied sich für einen schwarzen Hosenanzug und eine farblich passenden Seidenbluse. Für den nötigen Glamour sorgte eine juwelenbesetzte Halskette in Schlangenoptik. Auch Mutter Campbell kam mit offenen Haaren, die sie zu großen Wellen frisiert hatte.

Für alle, die kaum glauben können, dass das Supermodel sich stramm auf die 50 zubewegt, dürfte nun eines klar sein: Naomi hat ihre Schönheit in die Wiege gelegt bekommen und es sieht nicht so aus, als würde sich an ihrem physischen Zustand in den nächsten Jahren groß etwas ändern. Bei solchen Genen muss sich eine Tochter wohl kaum Sorgen machen.

Sogar bei Handy-Fotos mit Fans weiß Naomi Campbell sich ins rechte Licht zu rücken. "Können wir ein Schwarzweiß-Foto machen? Dieses Licht ist widerlich!", sagt sie zum Beispiel, wenn jemand sie am Rande eines Interviews um das Andenken bittet.

Campbell mag als Diva gelten, doch eine fast angeboren wirkende Erhabenheit und Eleganz strahlt das Supermodel bis heute aus. Seit Jahrzehnten mischt sie in der Welt von Mode und Fotografie weiter ganz oben mit. Bilder im jährlichen Kalender des Reifenherstellers Pirelli, einer Art Nonplusultra der hohen Fotografie, sind für sie fast schon ein alter Hut.

Die 1970 in London geborene Naomi Campbell gilt als eines der wenigen Supermodels ihrer Generation und hat schwarzen Models zu einer größeren Akzeptanz verholfen. Mit ihren Fotos schaffte sie es als erste schwarze Frau auf die Titelseite der französischen "Vogue" und hatte sich im Alter von nur 18 Jahren bereits für Ralph Lauren, Versace und andere Luxusmarken ablichten lassen. Sie war zudem in Musikvideos von Michael Jackson, Aretha Franklin, George Michael und Jay-Z zu sehen und veröffentlichte 1994 auch ihr eigenes Album. Campbell war zwei Mal verlobt, aber nie verheiratet und hat keine Kinder. Sie engagiert sich stark für wohltätige Zwecke.

Bilderserie Zeitlose Ikonen von Herb Ritts Der Meister der körperverliebten Pose

Quelle: n-tv.de