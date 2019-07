Man muss schon zweimal hingucken, dann aber ist es nicht zu übersehen: Unter der Badehose von Diplo regt sich was. Der Musiker ist im Urlaub auf Ibiza. Seine Freude darüber kann er offenbar kaum verbergen.

Frauennippel sind auf Instagram verboten. Männer-Erektionen offenbar nicht. Anders lässt sich jedenfalls nicht erklären, dass Diplos jüngster Instagram-Post noch immer die Online-Community erfreut. Der Musiker ist darauf vor idyllischer Kulisse aus Meer und Felsen in Badeshorts zu sehen. Auf den ersten Blick mag es vielleicht nicht auffallen, doch dieses Foto ist kein typisches Urlaubsbild - jedenfalls keins, was man zwangsläufig in den Familien-Chat einbringen würde.

Bei genauerem Hinsehen fällt ins Auge: Es zeichnet sich etwas ab unter Diplos Badehose. Sieht ganz so aus, als präsentiere der 40-Jährige da eine Erektion. "Ich war überall auf Gottes grüner Erde und nichts begeistert mich mehr als die rohe Schönheit der Natur", kommentiert er das Foto mit Augenzwinkern.

"Wie viel hat Viagra dir bezahlt?"

In den Kommentaren überschlagen sich die Fans. "Wie viel hat Viagra dir dafür bezahlt, dass du das postest?", schreibt jemand. Und ein anderer schreibt: "Ein weiterer Eintrag für die 'Wieso Diplo eine Legende ist'-Liste." Auch Schauspielerin Ruby Rose hat etwas zu dem provokanten Bild zu sagen. "Deswegen umarme ich dich nicht mehr", lautet ihr nüchterner Kommentar.

Diplo urlaubt derzeit auf der spanischen Insel Ibiza und lässt seine Fans jedenfalls zu kleinen Teilen an der Reise teilhaben. Zuvor war er für die Hochzeit von Musikerkollege Joe Jonas und "Game of Thrones"-Star Sophie Turner nach Frankreich gereist. Sein Handy hätte ihm das Brautpaar für die Feier abgenommen, hatte Diplo auf Instagram gescherzt. Er war bereits bei der ersten Eheschließung der beiden vor rund zwei Monaten anwesend. Das Event sollte geheim bleiben, doch Diplo streamte live via Instagram. Seitdem teilt er offensichtlich zwar weiterhin pikanten Content auf der Plattform, aber eben nur seinen eigenen.