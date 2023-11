Spätestens seit der Corona-Pandemie, in der sie oft als Expertin auftritt, kennen viele nicht nur ihr Gesicht, sondern auch ihren Spitznamen: "Doc Caro". Auf dem Standesamt dürfte die Notfallmedizinerin dann aber doch ihren kompletten Namen Carola Holzner angegeben haben. Die 41-Jährige hat "Ja" gesagt.

Die als "Doc Caro" bekannte Notfallmedizinerin und Bloggerin Carola Holzner hat ihren Partner, den Rettungshubschrauberpiloten Jens Richter, geheiratet. Einen entsprechenden Bericht der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ) bestätigte ein Sprecher Holzners.

Das Paar gab sich demnach am 10. November im Standesamt an ihrem Geburtsort Mülheim/Ruhr das Ja-Wort. Danach seien die beiden auf die Malediven geflogen, so Holzners Sprecher. Dort habe es noch eine zweite Hochzeitszeremonie gegeben - wie die erste ohne Öffentlichkeit.

"Der Moment war nur für uns zwei und deswegen haben wir uns entschieden, allein und weit weg zu heiraten", erklärte die 41-Jährige dazu. "Meinem Lebensmotto folgend 'Lebe jetzt' haben wir auch nicht lang gewartet und ich habe sofort 'Ja' gesagt, als er um meine Hand angehalten hat", sagte Holzner. "Wir sind sehr glücklich." Die Medizinerin hatte ihren Partner bei der Arbeit kennengelernt.

"Macht was draus"

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die Ärztin und Autorin, die aktuell in einer Duisburger Klinik arbeitet, Fotos von sich mit Brautkleid und weißer Blume im Haar am Strand auf den Malediven. "Ja zum Leben! Ja zum Glück! Ja zur Liebe! Ja zu dir! Angekommen!", schreibt sie dazu.

An ihren Partner gerichtet erklärt "Doc Caro" zudem: "Du bist mein Zuhause, du bist mein Herz. Mit dir ist einfach alles doppelt so schön. Liebe ist das, was sich verdoppelt, wenn man es teilt - wir haben ein Vielfaches!"

Und auch für ihre 357.000 Followerinnen und Follower hat die Ärztin noch einen Rat: "Die Liebe findet dich, sie sucht dich, nicht andersherum. Das Leben ist das, was wir draus machen. Und es ist wundervoll! Geht raus ... lebt, liebt und vor allem: Macht was draus."

Holzner ist bereits zweifache Mutter. Sie erlangte insbesondere während der Corona-Pandemie größere Bekanntheit, in der sie häufiger in verschiedenen Medien über ihre Erfahrungen als Notfallmedizinerin mit Covid-19-Patienten berichtete. Zudem war sie bereits in verschiedenen Doku-Formaten im Fernsehen zu sehen. Bei Vox läuft seit Anfang Oktober die Reihe "Doc Caro - Jedes Leben zählt" mit der Ärztin.