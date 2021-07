Ein kurzer Zwischenfall im EM-Finalspiel zwischen England und Italien, den viele Zuschauer vor den Bildschirmen nicht sehen können, sorgt im Stadion von Wembley für Lacher: In der 87. Minute schafft es ein oberkörperfreier Flitzer auf den Rasen und hält die Ordner ganz schön in Atem. Doch wer war der Mann?

In der zweiten Hälfte des EM-Finales zwischen England und Italien musste das Spiel kurz unterbrochen werden: Ein Fan hatte sich auf das Spielfeld geschlichen und machte es den Sicherheitskräften im Vollsprint ganz schön schwer, ihn zu schnappen. Das Spektakel war für die Zuschauer vor den Fernseh-Bildschirmen allerdings nicht zu sehen, da die TV-Kameras auf Anweisung der UEFA den Flitzer nicht einfingen.

Der muskulöse junge Mann entwischte dabei gleich mehreren Ordnern, die ihm auf den Fersen waren. Schließlich konnte das Sicherheitspersonal ihn dann doch einfangen und auch abführen - und das ganz ohne Gegenwehr.

Das Besondere an diesem Oben-Ohne-Flitzer: Es handelt sich um einen relativ bekannten Musiker und Influencer aus Großbritannien: Adam Harison (19).

Harison war Teilnehmer der britischen Castingshow "Little Mix The Search". Dort war er als Teil der Boyband "New Priority" zu sehen, die sich dort um eine große Karriere bemühte. Außerdem veröffentlichte er zahlreiche eigene Songs und arbeitet unter anderem auf Youtube und Instagram als Influencer.

"Ich habe das alles nur aus Spaß gemacht", schreibt der 19-Jährige unter ein Bild auf Instagram, das ihn dabei zeigt, wie er von zwei Ordnern abgeführt wird. Vor seiner Flitzer-Aktion postete er bereits mehrere Instagram-Storys, die ihn zunächst als normalen Gast des Endspiels inmitten der anderen Zuschauer zeigten.

Der Musiker, der zunächst noch ein rotes England-Trikot trug, riss sich dieses in der zweiten Halbzeit dann vom Körper und rannte oben ohne - mit Jersey in der Hand - plötzlich über das Spielfeld.

Einige Bilder des Vorfalls teilte der 19-Jährige später via Instagram und beteuerte: "Ich liebe mein Land und ich habe das alles nur aus Spaß gemacht. Nichts als Liebe und Respekt für England heute Abend."