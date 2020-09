Erst gewinnt er beim Promiboxen, dann geht er doch in die Knie: Ex-"Bachelor" Oliver Sanne macht seiner Freundin Jil Rock vor laufender Kamera einen Heiratsantrag. Die zeigt sich darüber ziemlich überrascht - aber die Antwort ist kein K.o. für den einstigen Rosenkavalier.

Erst ließ er die Fäuste fliegen, dann sein Herz sprechen: Ex-"Bachelor" Oliver Sanne hat seiner Freundin Jil Rock im Rahmen des "Großen Sat.1 Promiboxen" einen Heiratsantrag vor laufender Kamera gemacht. Nach seinem Kampf gegen Ex-"Love Island"-Teilnehmer Yasin Cilingir nahm Sanne seine Liebste am Rande des Boxrings in den Arm und sagte: "Ich lag zwar vorhin einmal mit Yasin auf dem Boden. Die Einzige, vor der ich heute Abend aber auf die Knie gehen wollte, das bist du."

Die 28-Jährige war sichtlich überrascht von dem Antrag. Lange zögern musste sie aber nicht, als Sanne vor ihr auf die Knie fiel und eine Ringschatulle hervorholte. Die Verlobung im Live-TV war perfekt. Sanne und Cilingir bildeten am Freitagabend das zweite Duell, das im Ring ausgetragen wurde. Nach fünf Runden à zwei Minuten stand das Ergebnis fest: Obwohl sich die Männer trotz zehn Zentimeter Größenunterschied auf Augenhöhe maßen, konnte der Ex-"Bachelor" am Ende jubeln. Er ging als Sieger aus dem Duell hervor.

Ganz ohne Blessuren ging aber auch Sanne nicht aus dem Ring, wie ein Foto zeigt, das er mit seinen Fans teilte. "Der Morgen danach", schrieb er dazu. "Ich bin noch komplett versifft ins Bett gegangen. Ich hab's nicht mal mehr unter die Dusche geschafft. Ich werde jetzt erstmal schön duschen." Auch zum romantischen Teil des Abends gab der 33-Jährige noch einen Kommentar ab. "Meine Verlobte, die liegt noch im Bett", schrieb er. Er sei sehr, sehr happy, dass alles so gut geklappt habe. "Ein Doppelsieg sozusagen."

Bei weiteren Duellen im Promiboxen hatte Carina Spack ihre "Bachelor in Paradise"-Rivalin Jade Britani Übach in die Schranken gewiesen. In den vier absolvierten Runden à 1:30 Minuten verzeichneten die Kampfrichter insgesamt 200 Treffer. Deutlich schneller ging es beim dritten Duell des Abends: Gisele Oppermann gegen Doreen Dietel. Die beiden Frauen, die 2019 gemeinsam im Dschungelcamp ausharrten, schafften es gerade einmal in die zweite Runde. Dann ging Schauspielerin Dietel durch K.o. zu Boden und der Sieg an Model Oppermann.