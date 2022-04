Zwei Jahre schlüpft Schauspielerin Vildan Cirpan in die Rolle der Ärztin Nazan Akinici. Nun will die 31-Jährige neue Projekte in Angriff nehmen. Eine Rückkehr zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist zumindest laut Drehbuch nicht völlig ausgeschlossen.

Vildan Cirpan verlässt die Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Schon am Donnerstag (7. April) wird sie zum letzten Mal als Nazan Akinici über die Fernsehbildschirme flimmern. Das gab RTL bekannt. Der Ausstieg sei auf "eigenen Wunsch" erfolgt, schreibt der TV-Sender.

Die Schauspielerin und ausgebildete Yogalehrerin freut sich "auf Reisen und auf Zeit für mich selbst". Bevor sie ein "neues Kapital aufschlagen" wird, bedankt sie sich auf Instagram bei ihrem Team und den Fans. "Danke für euren großartigen Support und dass ihr Nazan geliebt und gelebt habt", schreibt sie zu einem Bild ihrer Serienfigur. Ein besonderes Dankeschön richtet sie an ihre "wundervollen Mädels" Chryssanthi Kavazi, Valentina Pahde und Gamze Senol. Sie habe in den zwei Jahren bei "GZSZ" viel gelernt.

Vildan Cirpan übernahm die Rolle der Ärztin Nazan Akinici im März 2020. Sie habe an ihr vor allem "die Treue zu sich selbst geliebt", sagt die Schauspielerin rückblickend und fügt hinzu: "Die Entwicklung der Rolle Nazan war eine schöne Herausforderung, der ich mich gerne angenommen habe."

Nazan Akinici werde sich "auf sehr überraschende Weise" von der Serie verabschieden. Es passiert "ganz spontan": Sie entscheidet sich, mit Kian unterzutauchen und Berlin zu verlassen. Der misstrauischen Toni erzählt sie am Telefon, sie würden ihre Flitterwochen vorziehen. In Wahrheit aber wagt sie das wohl größte Abenteuer ihres Lebens.

Die RTL-Kultserie feiert in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum. Zu diesem Anlass strahlt der Sender eine besondere Folge in Spielfilmlänge aus. Am 11. Mai 1992 flimmerte die erste Episode über die Bildschirme. Die Jubiläumsfolge ist nun am 12. Mai 2022 bei RTL (auch bei RTL+) zu sehen.