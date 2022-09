Michael Bernd Schmidt ist besser bekannt als Smudo, Rapper der legendären deutschen Hip-Hop-Formation "Fantastischen Vier". Bei einem Auftritt im August verletzt sich Smudo vor den Augen von 14.000 Fans, nun gibt er sein Comeback auf der Bühne.

Beim Auftritt der Fantastischen Vier im Rahmen des Lollapalooza Festivals am Sonntagabend auf dem Gelände des Berliner Olympiastadions stand auch der verletzte Rapper Smudo (bürgerlich Michael Bernd Schmidt) mit seinen Bandkollegen auf der Main Stage South. Bis dahin hatten die Fans gebibbert, ob der Musiker, der sich bei einem Bühnensturz Ende August die Patellasehne im Knie gerissen hatte, auftreten würde.

Kurz vor dem Auftritt hatte das Management der deutschen Sprechgesang-Legenden allerdings schon Entwarnung gegeben und einen Auftritt des Quartetts inklusive Smudo verkündet. Spekulationen, der 54-Jährige könnte die Show im Sitzen absolvieren, trat er dann am Abend selbst entgegen: Die erste Show seit dem Unfall bestritt er im Stehen - mit großer grau-schwarzer Beinschiene.

"Das ist kein Stunt, das ist echt!"

Der Rapper hatte sich bei einer Show in Bonn während der Zugabe verletzt. "Mein Knie", stöhnte er, Bandkollege Thomas D. war fassungslos und informierte die 14.000 Fans vor der Bühne: "Das ist kein Stunt, das ist echt!" Einen Tag nach seinem Bühnenunfall hatte sich Smudo persönlich bei seinen Fans gemeldet. Via Instagram verriet er, was genau passiert war und wie es ihm inzwischen ging. "Gibt schlechtere Orte, sich die Patellasehne durchzuspringen als auf Tourabschluss on Stage. Danke an alle für die rührenden Genesungswünsche", schrieb der Schwabe, der seit vielen Jahren in Hamburg wohnt, unter ein Foto des Auftritts.

Außerdem entschuldigte er sich für die Verschiebung des geplanten Konzerts in Osnabrück und klärte über seinen Gesundheitszustand auf: "OP heute früh 1a verlaufen. Stimmung ist gut. 6 Wochen Schiene". Die Fantastischen Vier ("Die Da!?!") gelten als Wegbereiter des deutschen Sprechgesangs, 1989 gab die Band ihr erstes Konzert unter diesem Namen.