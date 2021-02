Als Schauspieler stand er mit Filmgrößen wie Brigitte Bardot und Juliette Gréco vor der Kamera. Später verfasste Jean-Claude Carrière zahlreiche Drehbücher und betätigte sich als Übersetzer von Shakespeare-Werken. Nun ist das Multitalent im Alter von 89 Jahren gestorben.

Der französische Literat und Drehbuchautor Jean-Claude Carrière ist tot. Er verstarb am Montag im Alter von 89 Jahren "während des Schlafs" in seiner Pariser Wohnung, wie seine Tochter Kiara Carrière mitteilte.

Carrière schrieb im Laufe seiner langen und überaus produktiven Karriere dutzende literarische Werke und Drehbücher sowie eine Vielzahl von Essays. Das Multitalent übersetzte auch Werke von William Shakespeare, arbeitete als Schauspieler und zeichnete.

Carrière verfasste etwa das Drehbuch für Volker Schlöndorffs "Die Blechtrommel". Die Adaption des Romans von Günter Grass erhielt 1989 den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film. Carrière arbeitete auch mit den legendären Filmregisseuren Luis Buñuel, Jacques Deray und Milos Forman zusammen.

Für Buñuel schrieb Carrière etwa die Drehbücher für "Belle de Jour - Schöne des Tages" von 1967 mit Catherine Deneuve in der Hauptrolle und für "Der diskrete Charme der Bourgeoisie" aus dem Jahr 1972. Auch dieser spöttische Film über die High Society bekam den Oscar als bester fremdsprachiger Film.

Von Carrière stammen auch die Drehbücher zur Adaption von Milan Kunderas Erfolgsroman "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" aus dem Jahr 1988 und für "Cyrano de Bergerac" von 1990 mit Gérard Depardieu als Titelfigur. Im Jahr 2014 wurde Carrière für sein Lebenswerk als Drehbuchautor mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet.

Als Schauspieler stand Carrière mit den französischen Stars Brigitte Bardot, Juliette Gréco und Jeanne Moreau vor der Kamera. Für Carrière soll nach Angaben seiner Tochter in den nächsten Tagen eine Hommage in Paris stattfinden. Beerdigt werden soll er in seinem Heimatort Colombières-sur-Orb in Südfrankreich, wie Kiara Carrière mitteilte.