Mit der Liebe kommen die Herausforderungen. Gerhard Schröder lernt zum Beispiel Koreanisch. Schließlich will er fernab von daheim auch selbst Kaffee bestellen können. Gattin So-yeon Schröder-Kim ist entsprechend stolz auf ihren Mann. Vor Fernsehpublikum tauschen die beiden Komplimente aus.

Das Leben von Altkanzler Gerhard Schröder hat sich seit der erneuten Hochzeit ganz schön verändert. "Wir leben in zwei Welten, wenn man so will", sagte der 75-Jährige in der NDR-Talkshow "Reinhold Beckmann trifft..." über seine Ehe mit der 51-jährigen So-yeon Schröder-Kim. "Wir leben in Hannover und Berlin. Partiell wegen des Jobs meiner Frau natürlich auch in Seoul. Sie muss ja sehr viel häufiger in Seoul sein, als ich dort bin. Aber ich muss dann auch schon zwei, drei Monate dort mein Leben verbringen", gab Schröder preis.

Das sei auch eine "Herausforderung im Kulturellen" für ihn, so Schröder. "Ich muss versuchen, eine neue Sprache zu lernen. Das ist verdammt schwierig. Denn das ist eine sehr schwierige Sprache", sagte er über Koreanisch. Dabei müsse er das gar nicht lernen, sagte seine Frau Schröder-Kim.

"Ich werde nicht den Ehrgeiz entwickeln, es so zu sprechen, wie meine Frau Deutsch spricht", erklärte Schröder. "Das werde ich auf keinen Fall mehr schaffen. Aber ich muss im Alltag zurechtkommen. Und ich muss mich mit meiner Schwiegermutter, die weder Deutsch noch Englisch spricht, wenigstens so verständigen können, dass ich, wenn sie da ist, einen Kaffee kriege."

"Er nimmt kein Blatt vor den Mund"

Generell scheint Schröder sich in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul wohlzufühlen. "Inzwischen mag ich es, da zu sein", gab er an. Am Anfang sei ihm die Stadt schon fremd gewesen. Irgendwann habe er jedoch seine "kleinen Ecken" gefunden. "Eine Kneipe, wo Sie eine Suppe kriegen und ein Bier dazu, und auf einmal fühlen Sie sich wohl", erzählte Schröder.

Und auch für seine Frau fand Schröder in der NDR-Talkshow lobende Worte. Er schätze an ihr etwa ihre Art zu kommunizierten, sagte er. "Sie kann das sehr gut und zwar mit jedwedem. Egal, welche soziale Rolle, egal, welche politische Rolle jemand spielt." Schröder-Kim wusste entsprechend auch, die Aufzeichnung nicht ohne Lob für den Gatten enden zu lassen. "Er ist jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt und gerade zu seinem Wort steht", sagte sie über Schröder. "Das macht er sowohl im Beruf als auch privat. Das schätze ich sehr."