Seit August des vergangenen Jahres sind Heidi Klum und Tom Kaulitz nun schon verheiratet, doch noch immer ist die 46-Jährige verliebt wie am ersten Tag. In einem Interview erklärt sie jetzt, was an Ehemann Nr. 3 so viel besser ist als an allen davor.

Im Februar 2018 lernen sich Heidi Klum und Tom Kaulitz auf der Geburtstagsparty von Modedesigner Michael Michalsky in Los Angeles kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick, und allen Unkenrufen zum Trotz heiraten die zwei dann im August 2019 sogar - auf einer Jacht vor der Küste von Capri. Bei Instagram lässt die 46-jährige Klum ihre Follower regelmäßig an ihrer neuen großen Liebe teilhaben, sodass die Aussagen, die sie jetzt in einem Interview mit dem US-Magazin "People" tätigte, wenig überraschen.

Darin schwärmt die vierfache Mutter in den allerhöchsten Tönen von ihrem 16 Jahre jüngeren Gatten und gibt ihren Ex-Ehemännern dabei gleich noch ordentlich eins auf den Deckel. "Ich bin einfach eine viel glücklichere Person", sagt sie dort nämlich. "Zum ersten Mal habe ich einen Partner, mit dem ich alles besprechen kann. Jemanden, der Aufgaben teilt, die wir alle in unserem Leben haben. Früher war ich mit allem allein. Zum ersten Mal erlebe ich, wie es wirklich ist, einen Partner zu haben."

Kaulitz packt mit an

Wie es ist, wenn Tom Kaulitz daheim mit anpackt und seine Frau in sämtlichen Belangen unterstützt, kann man bei Instagram verfolgen. Im November äußerste sich Kaulitz selbst erstmals zu seiner Rolle als Stiefvater. Zu RTL sagte er: "In erster Linie ist es natürlich total schön. (...) Vor ein paar Jahren waren Kinder bei uns noch kein Thema, um ehrlich zu sein. Das hat sich total geändert." So gab er Klums ältester Tochter kürzlich erst ganz geduldig Fahrstunden. Und Ende des Jahres, als Klum an einem Parasiten schwer erkrankt war, stand er ihr in der ganzen Zeit zur Seite.

Tom Kaulitz ist Heidi Klums dritter Ehemann. 1997 heiratete sie den Stylisten Ric Pipino, 2002 ließ sich das Paar scheiden. 2005 gab sie dem Sänger Seal das Jawort. Das Paar gab Anfang 2012 seine Trennung bekannt.