In den USA steht das Finale der 18. Staffel von "America's Got Talent" unmittelbar bevor. Als Jurorin wieder mal mit von der Partie: Heidi Klum. Ihre Fans stimmt sie darauf mit einem Clip ein, in dem sie ihren Alltag vor dem großen TV-Moment dokumentiert. Alles beginnt natürlich unter der Dusche.

Falls irgendjemand noch nicht auf dem Schirm gehabt haben sollte, dass das Finale der 18. Staffel von "America's Got Talent" (AGT) vor der Tür steht - jetzt hat er oder sie es. Dafür hat Heidi Klum mit einem ihrer jüngsten Instagram-Posts gesorgt.

"Es geht los! Unser AGT-Finale startet heute Abend um 9 Uhr", schreibt Klum in ihrem Beitrag in dem sozialen Netzwerk. Dazu veröffentlichte sie ein Video, das ihren Tagesablauf bis zum Beginn der Show im Zeitraffer dokumentiert. Und die 50-Jährige weiß natürlich, wie sie sofort die Aufmerksamkeit ihrer rund 11,5 Millionen Followerinnen und Follower bindet.

So startet der Clip mit Nacktaufnahmen Klums unter der Dusche. Im Bademantel und mit Gesichtsmaske geht es weiter in Richtung Frühstück. Dann werden ihr die Haare gemacht und das Gesicht geschminkt.

Die Show kann beginnen

Wie von Zauberhand tauscht sie den Bademantel gegen einen schwarzen Freizeitlook mit dunkler Sonnenbrille ein. Schließlich bricht sie in Richtung Fernsehstudio auf, wo sie erst einmal ein paar Autogrammjäger mit ihrer Unterschrift glücklich macht. Dann aber verschwindet sie hinter einem schwarzen Vorhang und - Abrakadabra - kommt in knallroter Abendrobe wieder zum Vorschein. Die Show kann beginnen!

Nun gut, die Szenen dürften ein bisschen gestellt sein. Aber so oder so ähnlich könnte es tatsächlich zugehen, wenn sich die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin auf einen ihrer TV-Einsätze in den USA vorbereitet. Seit zehn Jahren gehört Klum beinahe durchgängig zum Jury-Team bei AGT, dem US-Pendant zur deutschen RTL-Show "Das Supertalent".

Ihr Einsatz in dem Format könnte auch einer der Gründe dafür sein, weshalb Klum ihren Mann Tom Kaulitz am Wochenende nicht auf das Oktoberfest in München begleitet hatte. Der Tokio-Hotel Gitarrist und sein Zwillingsbruder Bill befinden sich unterdessen hierzulande gerade auf ihrer eigenen TV-Mission - als Jury-Doppelgespann bei "The Voice of Germany".