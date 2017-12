Unterhaltung

Wer wird "Playmate des Jahres"?: Heiße Häschen im Duell

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der süßeste Hase im Land? Zwölf Damen haben sich in diesem Jahr für den deutschen "Playboy" ausgezogen. Jetzt dürfen die Leser entscheiden, welches Model ihnen am meisten einheizt.

Da weiß man wirklich gar nicht, wo man hingucken soll. Anlässlich der Abstimmung zum "Playmate des Jahres" hat das Magazin "Playboy" seine Monats-Häschen nochmal zum Shooting versammelt. Jedenfalls neun von ihnen sind auf Bildmaterial zu sehen, das das Blatt vorab freigab.

Vor spärlicher Kulisse posieren die Schönheiten allesamt splitterfasernackt. Eine thront mit gespreizten Beinen auf einem Hocker, eine legt sich auf einer Holzkiste in die von Heidi Klums Castingshow so rege beschworene S-Kurve, also die Brust-raus-Hohlkreuz-Pose.

Selbstverständlich sinnlich

"Stark & sinnlich" titelt "Playboy" zu den Damen in Nackt. Die sollen den Lesern als "heißester Jahresrückblick Deutschlands" Lust machen auf mehr im neuen Jahr. Aufs Cover der Januarausgabe haben es denn aber nur fünf der Grazien geschafft. Es posieren Tanja Brockmann, Marisa Papen, Olga de Mar, Chiara Bianchino und Kristina Levina (von oben links entgegen des Uhrzeigersinns). Sie haben sich um einen Ledersessel herumgruppiert und tragen selbstverständlich nichts außer ihre Wallemähnen - mit Ausnahme von einer Dame - sowie sinnliche Blicke.

Wer ein wenig über die inneren Werte der Playmates erfahren will oder doch wenigstens über ihre Hobbys, der kann sich vor der Abstimmung noch kurze Steckbriefe zu den Models durchlesen. Eine nennt als ihr Vorbild die Mona Lisa, eine trinkt gern White Russian und wieder eine war schon mal auf dem Kilimandscharo - sechs Tage ohne Dusche inklusive. Und da soll bitte noch jemand sagen, beim "Playboy" gehe es nicht auch oder gar vor allem um die Geschichten.

Quelle: n-tv.de