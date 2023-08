"Vom Pferd gefallen" - so lapidar gibt Lena Meyer-Landrut bekannt, dass sie sich bei einem Reitunfall verletzt hat. Dabei hat sie sich aber offenbar durchaus schlimme Verletzungen zugezogen. Die Sängerin spricht von einem doppelten Kreuzbeinbruch und kündigt eine Erholungspause an.

Das Glück der Erde liegt eben leider nicht immer auf dem Rücken der Pferde. Diese Erfahrung hat nun wohl auch Lena Meyer-Landrut machen müssen. So gibt sie in einem Post auf ihrer Instagram-Seite bekannt, einen folgenschweren Reitunfall erlitten zu haben.

Die Gewinnerin des Eurovision Song Contests von 2010 veröffentlichte ein Ultraschallbild in dem Netzwerk. Dazu schreibt sie: "Vom Pferd gefallen und mir dabei 'n doppelten Kreuzbeinbruch geholt (klar, ein Knochen reicht nicht)."

Jetzt werde sie erst einmal versuchen, sich "bestmöglich zu erholen", schreibt Meyer-Landrut. Sie werde die nächste Zeit "ruhig und langsam" machen, verspricht sie. Ihren 5.6 Millionen Followerinnen und Followern gibt sie noch einen Rat mit auf den Weg: "Passt schön auf euch auf, soweit es geht."

Auftritte auf der Kippe

Glück im Unglück dürfte für die 32-Jährige sein, dass ihre neue Single "What I Want" bereits vor Kurzem erschienen ist und ihr Terminkalender ansonsten nicht allzu krass gefüllt zu sein scheint. So wurde die jüngste Staffel der Musik-Show "The Voice Kids", in der Meyer-Landrut seit vielen Jahren als Coach zu sehen ist, bereits im Frühjahr abgedreht - erst im kommenden Jahr wird die Sängerin womöglich wieder in einem der roten Jury-Sessel Platz nehmen. Eine ausgiebige Tour steht ebenfalls vorerst nicht auf dem Programm.

Gleichwohl sind auf Lena Meyer-Landruts Webseite noch zwei Live-Auftritte in diesem Jahr angekündigt - am 26. August in Berlin und am 30. September in Erfurt. Dass sie diese absolvieren kann, dürfte dann doch zweifelhaft sein. Bei einem Kreuzbeinbruch dauert die Heilung in der Regel drei bis vier Monate.