Unterhaltung

Mit familiärer Unterstützung: Hollywood-Studio plant Bob-Marley-Film

Das Leben der Reggae-Legende Bob Marley könnte als Spielfilm auf die Leinwand kommen. Ziggy Marley, der älteste Sohn des Musikers, und das Hollywood-Studio Paramount Pictures hätten mit der Entwicklung einer Filmbiografie begonnen, berichteten mehrere Medien.

In dieser frühen Phase sei aber noch kein Regisseur oder Autor mit dem Projekt beauftragt worden. Der britische Regisseur Kevin Macdonald hatte das kurze Leben des charismatischen Sängers aus Jamaika schon 2012 in der Dokumentation "Marley" nachgezeichnet.

Zu den bekanntesten Songs der Reggae-Ikone zählen unter anderem "Redemption Song" und "I Shot the Sheriff". Marley wollte Reggae über die Grenzen von Jamaika hinaus bekannt machten. 1973 nahm sich das Label Island Records der Gruppe an und veröffentlichte "Catch A Fire" für den internationalen Markt. Marley wollte eine bessere, friedlichere Welt für seine Landsleute. Mit seinen Songs forderte er die Menschen auf, sich gegen Korruption und Unterdrückung zu wehren und friedvoll miteinander zu leben. Eins seiner berühmtesten Lieder dürfte die Ballade "No Woman No Cry" sein, dessen Tantiemen für lange Zeit an Marleys alten Kumpel Vincent Ford gehen. Sein berühmter Freund setzte den Besitzer einer Suppenküche namentlich als Komponisten ein, um ihn finanziell abzusichern, eine Methode, die er auch bei anderen Liedern anwendete.

Der Jamaikaner war für seine Großzügigkeit bekannt. Mit dem Konzert-Album "Live"(1975) hatte er noch mehr Möglichkeiten, Leute zu unterstützen, denn damit gelang Marley der große Durchbruch. Reggae, seiner Meinung nach der "Nachrichtensender der Leute", wird dank ihm nun auf der ganzen Welt gehört.

Am 11. Mai 1981 war Bob Marley mit 36 Jahren an Krebs gestorben. Sein ältester Sohn Ziggy Marley ist mehrfacher Grammy-Preisträger und hat den Reggae seines Vaters weiterentwickelt.

Quelle: n-tv.de