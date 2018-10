Unterhaltung

Rapper kurzfristig festgenommen: Ice-T hat wieder Ärger mit der Polizei

In der Fernsehserie "Law & Order" spielt Ice-T einen knallharten Ermittler, im realen Leben eckt er immer wieder mit der Polizei an. In New York wird er nun sogar kurzfristig festgenommen, weil er seinen neuen Sportwagen noch nicht angemeldet hatte.

Rapper und Schauspieler Ice-T hat Ärger mit der Polizei. Wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet, sei der 60-Jährige in New York festgenommen worden. Er soll zuvor mit seinem Sportwagen durch eine Maut-Station gefahren sein, ohne zu bezahlen.

Als die Polizeibeamten Ice-T anhielten, bemerkten sie zudem, dass das brandneue Auto nicht registriert war. So wurde der Rapper nicht nur festgenommen, sondern bekam dafür auch noch einen Strafzettel. Kurze Zeit später wurde er aber wieder freigelassen.

Auf Twitter äußerte sich der Rapper und mahnte das Vorgehen der Polizei. "Die Cops sind weiter gegangen als sie mussten. Sie hätten einfach einen Strafzettel ausstellen können. Rein. Raus. Weiter geht's", schrieb er.

Der Star aus der Fernsehserie "Law & Order: SVU" glaubt, der Umgang mit ihm habe etwas mit seiner Rolle zu tun. In der Krimiserie spielt Ice-T einen Ermittler für Sexualdelikte. Er liebe es, wenn Menschen denken, dass er eine Sonderbehandlung von der Polizei erhalte, nur weil er in der Serie selbst einen Polizisten spielt, schrieb der Rapper weiter.

Allerdings ist es nicht der erste Zwist, in den der 60-Jährige und die Polizei verwickelt sind. 2010 wurde Ice-T ebenfalls von Polizisten angehalten, weil sein Auto nicht zugelassen gewesen sei. Dabei war es nur in einem anderen Bundesstaat angemeldet. Der Schauspieler sprach danach von einem "Schreibfehler" der Polizei und beleidigte den Beamten, nachdem dieser noch angegeben hatte, der Musiker sei bei der Fahrt nicht angeschnallt gewesen.

Quelle: n-tv.de