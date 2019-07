Ende Juni kommt mit Yoko das zweite Kind von Janni Hönscheid und Peer Kusmagk zur Welt. Seither ist bei der Familie zu Hause einiges los. Die junge Zweifach-Mutti legt sich jedenfalls ordentlich ins Zeug, wie ein neues Foto bei Instagram zeigt.

Janni Hönscheid ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Am 27. Juni kam Emil-Oceans Schwesterchen Yoko zur Welt. Jetzt zeigt die Profi-Surferin, wie sich die doppelte Mutterschaft auf ihren Alltag auswirkt.

Die 28-Jährige postete bei Instagram ein Foto von sich mit freiem Oberkörper. Auf jedem Arm und an jeder Brust eines ihrer Kinder. Dazu schrieb sie einen langen Text darüber, wie die Situation gerade in den ersten Tagen für sie war: "Als Emil-Ocean zum ersten Mal wieder an die Brust wollte nach ein paar Tagen Trennung, war das für mich ein sehr verwirrender Moment. (...) Irgendwie hatte sich diese strenge, kalte Stimme in mein Kopf geschlichen, die mir sagte: Nun mach bloß keinen Fehler, er hat es nun auch ohne dich überlebt die letzten zwei Tage, bleib konsequent und bestimmt! Er wird dem Baby die Milch 'wegtrinken'. Es ist 'zu anstrengend'."

Auch Vorteile für Emil-Ocean

Inzwischen beschreibt sie das auf dem Foto Dargestellte allerdings als einen Moment der Befreiung und Zufriedenheit, alle Zweifel scheinen verflogen. "Als ich mich mehr mit dem 'Tandemstillen' auseinandersetzte und es recherchierte, fand ich heraus, dass es keineswegs gefährlich ist und sich die Milch auch immer nach dem neuen Baby zusammensetzt", so Hönscheid. Es habe auch für den fast zweijährigen Emil-Ocean Vorteile, und es sei wichtig, dass er merke, dass er "seinen Platz nicht verloren" habe. "Und auch wenn es natürlich dadurch Zeiten gibt, die für mich unglaublich anstrengend sind, ist es das Wundervollste, was ich je gesehen habe, wenn Emil-Ocean ganz zärtlich nach ihren (Yokos) winzigen Fingern greift und die beiden Händchen haltend einschlafen."

Insgesamt eine Situation, die Ehemann Peer Kusmagk wohl nur als Außenstehender betrachten kann. Der 44-jährige Schauspieler und Moderator und Hönscheid lernten sich 2016 kennen, als sie an der Reality-TV-Show "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" teilnahmen und sich verliebten. Sohn Emil-August kam dann nach der Hochzeit im August 2017 zur Welt.