Ein Zebra, ein Ork und eine glitzernde Discokugel unter der sich Helene Fischer verstecken soll: Der "The Masked Singer"-Auftakt sorgt bei musikbegeisterten Ratefreunden für viel Gesprächsstoff. Am Ende von Folge eins schlüpft eine gute Freundin von Joko und Klaas aus einem kunterbunten Fantasie-Kostüm.

Pünktlich zum Start der sechsten "The Masked Singer" Staffel ist halb TV-Deutschland wieder im Ratefieber. Wer ist das Zebra? Wer steckt hinter der Koala-Maske? Und wer haucht dem mächtigen Ork-Kostüm Leben ein? Ratejury-Stargast und Edel-Komiker Ralf Schmitz jedenfalls kann es kaum erwarten: "Ich bin so gespannt", hechelt der Comedy-Star gefühlt alle fünf Minuten ins Mikrofon.

Gespannt sind auch Ruth Moschner, Rea Garvey und Aushilfsmoderator Thore Schölermann, der den an Corona erkrankten Matthias Opdenhövel vertritt. Der neue Mann in der Studiomitte bekommt von Rea Garvey auch gleich den imaginären Qualitätsorden überreicht: "Du hast wenig Talent, aber viel Erfolg!", grinst der Ire mit dem kunterbunten Kindersweatshirt.

Ein hibbeliges Zebra und ein "hässlicher" Seestern

Die Stimmung im Kölner TV-Studio ist von Beginn an prächtig. Man nimmt sich gegenseitig auf die Schippe und adelt das performende Glitter- und Fleece-Rudel, das sich wie gewohnt in zwei Gruppen zu je fünf Kandidaten aufteilt. In der ersten Gruppe treten der blaue Ork, das hibbelige Zebra, der von Rea als "hässlich" abgestempelte Seestern, der von der 10-jährigen Zuschauerin Emma entworfene Brilli und der etwas hüftsteife Koala gegeneinander an. Ohne viel Anlaufzeit schalten die versteckten Promis in den musikalischen Überholmodus.

Egal ob Italo-Rock mit kerniger Attitüde (Ork), Queen-Erinnerungen im KiKa-Modus (Brilli) oder "Take On Me" in der pianolastigen Schlafzimmer-Version (Koala): Die Ratejury und das pausenlos im Takt mitklatschende Publikum feiern ihre Helden ab als gäbe es kein Morgen. Natürlich wird auch wieder fleißig geraten, welcher Promi denn hinter welcher Maske stecken könnte. Sophia Thomalla, Gianna Nannini, Mutter Beimer, Bata Illic: Wenn Ruth Moschner, Rea Garvey und Ralf Schmitz ihren Gedanken keine Grenzen setzen, ist wahrlich alles möglich.

Der Gorilla holt die Punkrock-Keule raus

Auch die zweite Fünfer-Gruppe gibt alles und noch mehr. Die Lachmöwe kommt im Wellerman-Rausch hörbar aus der Puste. Der Dornteufel hypnotisiert die Anwesenden mit Lana Del Reys "Young And Beautiful". Der Gorilla holt die Punkrock-Keule raus ("Basket Case") und die Discokugel singt und röhrt sich dermaßen die Seele aus dem Leib, dass im Rateteam sogar der Name Helene Fischer die Runde macht.

Am Ende der Startfolge präsentiert sich aber weder Deutschlands Schlagerpop-Königin, noch Italiens Reibeisen-Rock-Ikone oder die tätowierte Freundin von Tennis-Ass Alexander Zverev der staunenden Masse. Es ist Moderatorin Jeannine Michaelsen, die nach getaner Arbeit aus dem Brilli-Kostüm klettert. Das Publikum tobt und alle Fans von Helene Fischer, Gianna Nannini und Mutter Beimer markieren sich den kommenden Samstag schon einmal ganz dick in ihren Kalendern: Dann geht die flauschige Rate-Sause nämlich in die nächste Runde.