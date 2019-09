In den vergangenen Jahren hat Khloé Kardashian schon die eine oder andere optische Extremveränderung durchgemacht. Mit ihrem neuesten Instagram-Foto sorgt sie nun wieder für Aufsehen. Denn ihre Follower sind sich sicher: Da muss ein Schönheits-Doc am Werk gewesen sein.

Khloé Kardashian hat sich über die Jahre stark verändert. Dahinter stecken auch einige Operationen, die sie beim Beauty-Doc auf sich genommen hat. Nun hat sie sich scheinbar erneut einer Schönheits-OP unterzogen - vermuten zumindest einige Fans.

Via Instagram postete die 35-Jährige Bilder von sich, auf denen ihre Nase dann doch um einiges schmaler und kantiger aussieht. Die Schnappschüsse kommentierte sie mit den Worten: "Hydriert und gesund!"

Doch manche Follower sehen das ein wenig anders. "Bitte hör' auf, Dinge mit deinem Gesicht zu machen" oder "Was ist mit deinem Gesicht passiert?", schrieben sie zum Beispiel unter dem Post.

"Die hässlichste Kardashian"

Doch nicht nur Khloé Kardashians Nase hat sich verändert: Erst vor Kurzem überraschte sie ihre Fans mit einem Bild, auf dem ihre Lippen deutlich voller aussehen. Ob sie ihre Nase nur schmaler geschminkt hat oder tatsächlich operativ nachhelfen ließ - das weiß nur Khloé Kardashian.

Khloé steht durch die Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" seit zwölf Jahren im Rampenlicht und hat in dieser Zeit eine enorme Körpertransformation hinter sich. Früher verpassten ihr US-Medien häufig böse Spitznamen wie die "hässlichste Kardashian" oder die "fette Schwester".

Besonders fies waren die Vorwürfe ihrer Mutter Kris, mit ihrem Gewicht der "Kardashian-Marke" zu schaden. Nach eigenen Angaben fasste Khloé daraufhin den Beschluss, an ihrem Gewicht zu arbeiten. Oder mussten andere dafür arbeiten? Da die 35-Jährige in kürzester Zeit 20 Kilo verlor, wird ihr immer wieder vorgeworfen, sich für einen größeren Po und einen strafferen Bauch unters Messer gelegt zu haben.