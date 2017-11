Unterhaltung

Danke für Luxus und Liebe: Lilly schreibt offenen Schmachtbrief an Boris

Ach, ist es nicht schön: Zu seinem 50. Geburtstag hat Lilly Becker ein ganz besonderes Geschenk für ihren Boris. In einem offenen Brief erklärt sie ihm, wie sehr sie ihn doch liebe - allen Turbulenzen und angeblichen Ehekrisen zum Trotz.

Am heutigen Mittwoch feiert Boris Becker seinen 50. Geburtstag. Seine Frau Lilly hat ihm zu diesem Anlass einen offenen Brief geschrieben, der einer großen Liebeserklärung gleichkommt. Die Zeitschrift "Bunte" hat die persönlichen Zeilen der 41-Jährigen abgedruckt.

Ihr Leben sei ein anderes gewesen, bevor sie Boris "vor zwölf Jahren in einer kleinen Pizzeria in Miami über den Weg gelaufen" sei, schreibt Lilly. Und: "Du hast mir ein Leben geschenkt, von dem wahrscheinlich alle Mädchen träumen."

Reisen, Designermode, Autos ...

Neben emotionalen Dingen "wie tiefe Liebe und Vertrauen" habe Boris ihr auch "Materielles wie luxuriöse Reisen im Privatjet, elegante Designermode, noble Autos, exklusive Veranstaltungen und noch vieles mehr" ermöglicht. "Später dann", so erklärt Lilly, habe er ihr "natürlich das Allergrößte und Wichtigste in meinem Leben" geschenkt, "unseren Sohn Amadeus". Sie könne ihm für all das "nicht genug danken".

Zugleich macht Beckers Frau in ihrem Brief auch keinen Hehl daraus, dass es manchmal auch zu Streitigkeiten zwischen den beiden kommt. "Unsere Beziehung war vom ersten Tag an keine gewöhnliche Beziehung. Kann es bei zwei so starken Charakteren auch gar nicht sein und genau das macht unsere Liebe so intensiv." Mit Boris würde sie manchmal über "Nichtigkeiten und mal über essenzielle Dinge" diskutieren und streiten. Er schaffe es aber immer, "mich wieder von meiner 'Palme' runterzuholen und mich zu beruhigen".

Das bisschen Haushalt

Boris mache nicht "immer alles richtig", räumt Lilly ein, "das ist wahrscheinlich bei keinem Menschen der Fall und bei mir schon mal gar nicht". Aber für seine Familie würde er immer alles tun. Boris sei "schon immer derjenige in der Familie gewesen, dem wir alle folgen, der sagt, in welche Richtung wir gehen, und dem wir bedingungslos vertrauen", so Lilly. Mit seinen Kindern Amadeus, Elias, Anna, Noah, seiner Ex-Frau Barbara und ihr habe er Menschen an seiner Seite, "die dich über alles lieben und deren Liebe du jeden Tag erwiderst".

In ihrer Ehe herrsche "noch die klassische Rollenverteilung", verrät Lilly in ihrem Brief weiter. "Du bist das Familienoberhaupt und kümmerst dich um alles Geschäftliche, ich mich in erster Linie um unseren Sohn Amadeus und den Haushalt." Dabei vertraue der eine dem anderen.

Ganz zum Schluss macht sie in aktuell turbulenten Zeiten, in denen die Finanzkraft ihres Mannes schon mal ebenso medial in Frage gestellt wurde wie der Zustand ihrer Ehe, den wohl größten Liebesbeweis an ihren Boris. Lilly schreibt: "Egal wie sich unsere aktuelle wirtschaftliche Situation entwickeln wird, und unabhängig von dem, was Wahres oder Falsches in der Zeitung steht, ich möchte, dass du weißt, dass ich stolz darauf bin, Mrs. Becker zu sein, und dass ich immer hinter dir stehen werde." Wir hoffen, Sie haben ein Taschentuch parat, um sich die Tränen zu trocknen.

Quelle: n-tv.de