Unterhaltung

Kevin nicht mehr allein zu Haus?: Macaulay Culkin soll neu liiert sein

Als "Kevin allein zu Haus" wird Macaulay Culkin einst zum gefeierten Kinderstar. Doch genau das scheint der Schauspieler nicht zu verkraften. Stattdessen macht er mit Skandalen Schlagzeilen. Jetzt könnte es ihm womöglich wieder besser gehen.

Paris gilt bekanntlich als die Stadt der Liebe. Und womöglich schlagen hier gerade auch die Herzen von Macaulay Culkin und seiner Freundin gemeinsam höher. Jedenfalls postete Paris Jackson - Culkin ist der Patenonkel der Michael-Jackson-Tochter - bei Instagram Bilder des Schauspielers, die in Frankreich entstanden. Und wie es der Zufall will, soll sich auch Brenda Song gerade in der französischen Hauptstadt aufhalten. Glaubt man Gerüchten, ist sie mit dem mittlerweile 37-jährigen Ex-Kinderstar frisch liiert.

Die 29-jährige Brenda Song ist Schauspielerin und stammt aus Los Angeles. Dort wurde sie im Sommer auch das erste Mal zusammen mit Culkin gesichtet. Auf einer Party sollen die beiden zudem Händchen haltend erschienen sein. "Die beiden sahen aus, als hätten sie eine tolle Zeit zusammen", zitierte "Entertainment Tonight" Augenzeugen.

"Es war unglaublich"

Offenbar lernten sich Culkin und Song über gemeinsame Dreharbeiten kennen. Schauspieler Seth Green, ein guter Freund von Culkin, setzte bei seinem Regie-Debüt "Changeland" auf die beiden. Über die Arbeit an dem Film sagte Song: "Es war unglaublich. Wir haben fünf Wochen lang in Thailand gedreht. Alle waren großartig." Über die Beziehung zu Culkin wollte der ehemalige Disney-Star allerdings nicht sprechen.

Culkin, der nach den "Kevin"-Filmen vor allem durch Drogen und Skandale auf sich aufmerksam gemacht hat, war bereits einmal verheiratet: Schauspielerin Rachel Miner hatte er 1998 das Jawort gegeben, im Jahr 2002 ließ sich das Paar scheiden. Auch mit Mila Kunis und Jordan Lane Price war er liiert. Song hat ebenfalls einen bekannten Ex: Sie war mit Trace Cyrus, Bruder von Miley Cyrus, verlobt. 2012 trennten sich die beiden.

Quelle: n-tv.de