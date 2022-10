Am Samstag bricht der haitianische Musiker Mikaben bei einem Konzert in Paris plötzlich leblos zusammen. Alle Rettungsversuche scheitern - der 41-Jährige ist tot. Er hinterlässt eine Tochter und seine schwangere Frau. Die findet nun herzzerreißende Worte.

Welche Bedeutung der haitianische Sänger Mikaben für sein Heimatland hatte, lässt sich nicht zuletzt an den Reaktionen auf seinen Tod ablesen. Nicht nur der Regierungschef Haitis, Ariel Henry, zeigte sich "schockiert". Auch Ex-Fugees-Rapper Wyclef Jean würdigte Mikaben als "einen der einflussreichsten und inspirierendsten jungen Künstler unserer Generation".

Der Sänger war am Samstagabend bei einem Auftritt in Paris plötzlich auf der Bühne zusammengebrochen. Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Er starb mit gerade einmal 41 Jahren.

Bereits kurz danach meldete sich Mikabens Frau Vanessa in einer kurzen schriftlichen Stellungnahme auf Instagram zu Wort. "Danke für die Gebete, aber bitte hört auf, mich anzurufen. Ich bin nicht in der Lage, zu sprechen. Ich habe meine andere Hälfte verloren und habe keine Worte", teilte sie kurz und knapp mit.

Sie und der Musiker haben nicht nur eine gemeinsame Tochter. Vanessa erwartet zudem noch ein weiteres Kind von ihrem verstorbenen Ehemann. Nun sendete sie erneut zwei Posts, in denen sie ihre Followerinnen und Follower an ihrem Schmerz teilhaben lässt.

"Himmlischer Vater, ich weiß, du machst keine Fehler und gibst uns nichts, was wir nicht ertragen können, aber ... dieser Schmerz ist sehr schwer. Hilf mir bitte, oh barmherziger Herr", heißt es in einer weiteren Textnachricht.

Zudem veröffentlichte sie einen kurzen Clip, der sie und Mikaben bei einem Tänzchen in ihrem Zuhause zeigt. "Meine süße Liebe, wie hat Gott es geschafft, 41 Jahre lang ohne dich zu sein?", merkte sie dazu an.

Mikaben, der eigentlich Michael Benjamin heißt, war der Sohn des bekannten Sängers Lionel Benjamin. Er kam 1981 in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince zur Welt und war auch als Produzent tätig. So wirkte er etwa an mehreren Hits der Band Carimi mit.