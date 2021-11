Über 40 Jahre zählt Mike Krüger schon zu den Komikern der Nation. Doch die Zeiten, in denen er den Nippel durch die Lasche zog, neigen sich dem Ende zu. Kurz vor seinem 70. Geburtstag verkündet er seinen Rückzug von der großen Bühne. Nur für einen würde er nochmal eine Ausnahme machen.

Mike Krüger hat seinen Abschied aus dem Showbusiness angekündigt: "Ich gehe in Show-Rente! Das war alles eine prima Sache. Aber jetzt ist es auch mal Zeit, meiner Frau ein bisschen Zeit zurückzuzahlen", sagt der Komiker im Interview mit der "Bild"-Zeitung.

Das Paar feiert am 12. Dezember seinen 46. Hochzeitstag. Am 14. Dezember wird Krüger 70 Jahre alt.

Doch "ohne Ironie" gehe es auch in der Rente nicht, sagt Krüger. Deshalb stecke er seine Nase jetzt in etwas Neues. "Mit meinem guten Kumpel Slizzy Bob mache ich meinen eigenen Youtube-Kanal, ein Format ist '7 Tage, ein Kopf'."

Nur Gottschalk hätte Chancen

Ein guter Freund könnte ihn für einen Auftritt jedoch noch einmal ins TV locken, so der 69-Jährige: "Wenn Supernase Thommy noch mal 'Wetten, dass ..?' macht und einen Baggerfahrer braucht, dann bringe ich meinen Song 'Bodo mit dem Bagger', vorbei."

Nicht zuletzt ihre "Supernasen"-Zeit verbindet Thomas Gottschalk und Krüger. (Foto: imago stock&people)

Thomas Gottschalk, der mit seiner Samstagabendshow gerade ein erfolgreiches Comeback gefeiert hat, und Mike Krüger kennen sich schon lange. Schließlich standen sie zu Beginn der 80er-Jahre für mehrere Filme gemeinsam vor der Kamera, darunter "Piratensender Powerplay" (1982) und die "Die Supernasen"-Reihe.

Karrierestart bei Rudi Carrell

Mike Krüger trat erstmals Mitte der 70er-Jahre als singender Comedian in Erscheinung. Bundesweit bekannt wurde er 1975 durch einen Auftritt in Rudi Carrells TV-Show "Am laufenden Band", in der er das Lied "Mein Hott, Walther" sang. Sein erstes, gleichnamiges Album erreichte Platz eins in den deutschen Charts.

Sein vielleicht bekanntester Song ist jedoch "Der Nippel" aus dem Jahr 1980. Noch heute dürften viele diese Textzeilen mitsingen können: "Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche zieh'n und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben dreh'n, da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf und schon geht die Tube auf!"