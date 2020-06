Die schillernde Karriere von Mike Tyson wird demnächst auf der Leinwand zu sehen sein. Verkörpert wird der Skandalboxer von Oscarpreisträger Jamie Foxx - und der bringt sich bereits in Form.

Boxer Mike Tyson hat während und nach seiner Karriere für viele Skandale gesorgt. Nun wird sein bewegtes Leben verfilmt. Die Produktionsplanung des im Jahr 2014 angekündigten Biopic mit Jamie Foxx in der Hauptrolle soll Fahrt aufgenommen haben. Das hat der Schauspieler in der Instagram-Live-Reihe "Catching Up" von Mark Birnbaum verraten.

"Ein ganz klares 'Ja'", betonte Foxx auf die Frage hin, ob der Film realisiert werden wird. Filmbiografien zu machen sei sehr schwer, so Foxx weiter. "Manche brauchen 20 Jahre, um sie abzuschließen. Aber wir haben den Ball ins Rollen gebracht." Der 52-Jährige trainiert bereits fleißig.

Um den Boxer auf dem Höhepunkt seiner Karriere darstellen zu können, unterziehe er sich einem strengen Trainingsprogramm, erzählt Foxx. "Jeden zweiten Tag mache ich 60 Klimmzüge, 60 Dips und 100 Liegestütze", sagte der Schauspieler und witzelte: "Ich habe keine Wadenmuskeln, deshalb müssen wir vielleicht eine Prothese dafür einsetzen."

Mit dem Film wolle er die "verschiedenen Leben" von Mike Tyson darstellen. "Wir wollen zeigen, dass sich jeder weiterentwickelt. Wenn wir Mike Tyson diese Vielschichtigkeit geben, wird jeder in der Lage sein, die Reise dieses Mannes zu verstehen", sagte Foxx. Der Schauspieler kennt sich aus mit Biopics. Für seine Rolle als Musiker Ray Charles wurde er 2005 mit dem Oscar ausgezeichnet.

Sein erstes Treffen mit dem Ex-Boxer beschrieb Foxx als "schräg". Vor 30 Jahren habe Tyson seine Standup-Comedy-Show besucht. "Als ich meinen Mike-Tyson-Witz brachte, klatschte niemand, niemand lachte. Weil Mike Tyson im Publikum saß." Aus dem Publikum habe anschließend jemand gerufen: "Mike hat gesagt, du sollst weitermachen - aber der nächste Witz sollte besser lustig werden."