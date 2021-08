Bislang tanzten sie zu zweit durchs Leben, doch seit einigen Monaten sind Rebecca Mir und Massimo Sinató mit ihrem neugeborenen Sohn zu dritt. An die Situation muss sich die Familie erst einmal gewöhnen. Aber zumindest, wer nachts aufsteht und Windeln wechselt, scheint geklärt zu sein.

Rebecca Mir und Massimo Sinató sind seit April Eltern eines Sohnes. Nun haben sie Frauke Ludowig bei RTL ihr erstes Interview nach der Geburt gegeben.

Demnach sind die Rollen bei dem Paar klar verteilt: Nachts stehe vor allem Rebecca Mir auf. "Ich kann keine Milch geben", erklärt der Tänzer. "Ich wollte ihn gerade in Schutz nehmen", wirft das Model ein. "Er kann ja auch gar nichts machen."

Mir wechsele auch häufiger die Windeln, erklären die beiden. "Er hat es schon ein- oder zweimal gemacht", scherzt die 29-Jährige über ihren Ehemann. "Schon öfter", widerspricht Sinató. "Sie lässt mich auch gar nicht. Sie macht das gerne."

Vermummt in die Apotheke

Immer wieder hatte es in der Vergangenheit Schwangerschaftsgerüchte um Rebecca Mir gegeben. Im vergangenen August hatte sie diese auf Instagram noch dementiert. "Massimo kocht sehr gut und ich fühle mich auch mit ein, zwei Kilo mehr sehr wohl in meiner Haut", hatte das Model in seiner Story geschrieben.

Zwei Wochen später sei sie jedoch wirklich überraschend schwanger gewesen, verrät sie nun. Sinató habe bereits davon gewusst, erklärt er. Nachdem Mir etwas mehr gegessen habe, habe er gesagt: "Schatz, wir machen jetzt einen Test." Das Model habe zunächst nicht daran geglaubt. Um nicht erkannt zu werden, seien sie vermummt mit Kappe und Schal in eine Apotheke gegangen. Der Test war schließlich positiv.

Während der Schwangerschaft habe sie bis kurz vor der Geburt noch Sport getrieben, danach aber vier Monate Pause gemacht, erzählt Mir. Erst jetzt fange sie langsam wieder mit dem Training an. Die Geburt lief für Sinató emotional ab: "Wenn man als Mann bei einer Geburt dabei war, dann denkt man sich: Mein Gott, was eine Frau da schafft. Ich liebe sie noch mehr", gerät er ins Schwärmen. Außerdem gibt er zu: "Ein Tränchen ist schon gekullert."

Weiterer Nachwuchs nicht ausgeschlossen

Und wie sieht es mit weiterem Nachwuchs aus? Er sei für ein zweites Kind "jederzeit bereit", beteuert Sinató. Mir will sich hingegen erst einmal an die neue Situation mit einem Kind gewöhnen: Sie wolle es langsam angehen lassen, erklärt sie.

Rebecca Mir und Massimo Sinató hatten sich 2012 bei "Let's Dance" kennengelernt. In der Show landeten die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin und der Profitänzer auf dem zweiten Platz. 2015 heirateten die beiden auf Sizilien, 2021 folgte die Geburt ihres ersten Kindes.