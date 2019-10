Die letzte Zeit war für ihn durch schwere Schicksalsschläge geprägt. Doch nun geht es für Louis Tomlinson wieder aufwärts: Der ehemalige One-Direction-Sänger gibt eine Solo-Welttournee bekannt. Auch in Deutschland wird er einen Zwischenstopp einlegen.

Erstmals wird Sänger Louis Tomlinson, bekannt aus der britisch-irischen Boygroup One Direction, im kommenden Jahr ohne seine Kollegen auf Welttournee gehen. "Darauf habe ich seit dem Moment gewartet, an dem ich meine Solo-Karriere gestartet habe", schreibt Tomlinson zu den Tourdaten, die er bei Instagram enthüllt hat. Zumindest einer der Termine ist auch für seine deutschen Fans besonders interessant.

Kurz nachdem die Tour in Barcelona, Spanien, am 9. März 2020 beginnt, stattet Tomlinson der deutschen Hauptstadt einen Besuch ab. In Berlin wird er am 16. März auftreten. Nach diversen Gigs im Vereinigten Königreich über Australien, Japan und Brasilien führt ihn die Tour dann für 20 Auftritte in die USA. Am 23. Juli ist das vorerst letzte Konzert in Vancouver, Kanada.

Ein kleines bisschen Resthoffnung dürfen sich aber auch noch Fans machen, die in keiner der bislang aufgelisteten Städte wohnen. Denn zu einem späteren Zeitpunkt sollen noch einige weitere Tourdaten bekannt gegeben werden, verspricht Tomlinson in seinem Post. Es ist also möglich, dass der 27-Jährige noch einmal nach Deutschland zurückkehrt.

"Dunkler Abschnitt gibt mir Kraft"

Seinen Beruf hatte Tomlinson, der durch schwere Schicksalsschläge geprägt wurde, in den vergangenen Jahren etwas auf Eis gelegt. 2016 erlag seine Mutter den Folgen einer Leukämieerkrankung. Vergangenes Jahr starb seine kleine Schwester an einem Drogencocktail. Nun fühle er sich aber "gerade gut" und wolle wieder Musik machen, die Menschen "happy machen" würde, verriet er "Yahoo Entertainment" kürzlich. "Dieser ganz dunkle Abschnitt, den ich durchgemacht habe, [...] gibt mit überall sonst in meinem Leben Kraft."

Tomlinson war neben Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles und Zayn Malik das fünfte Mitglied der britisch-irischen Boygroup One Direction, die 2010 im Zuge der Castingshow "The X Factor" gegründet wurde. 2015 gaben die jungen Männer eine Bandpause auf unbestimmte Zeit bekannt. Tomlinson hat seitdem sieben Songs veröffentlicht. Seit 2016 ist er Vater eines Sohnes.