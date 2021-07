Selten teilt Österreichs Kanzler Sebastian Kurz Privates mit, nun macht er eine Ausnahme: Seine Lebensgefährtin Susanne Thier erwartet ein Kind von dem ÖVP-Chef. Viel mehr will der 34-Jährige nicht preisgeben. Österreichs Presse macht sich dennoch weitergehende Gedanken.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz freut sich auf sein erstes Kind. Der 34-jährige Politiker gab die Schwangerschaft seiner Lebensgefährtin Susanne Thier bekannt. "Wir sind überglücklich und dankbar, dass wir bald zu dritt sein werden", schrieb der Chef der konservativen ÖVP in sozialen Medien. "Es wartet auf uns eine wunderschöne gemeinsame Aufgabe, der wir mit großer Vorfreude entgegenblicken." Die Ankündigung garnierte Kurz mit einem Bild, das das Paar vor einem Kornfeld zeigt.

Das Baby solle Ende November oder Anfang Dezember auf die Welt kommen, hieß es aus dem Kanzleramt. Kurz bat in seinen Postings um Verständnis, dass er sein Privatleben auch weiterhin privat halten wolle. "Wir sind aber froh, diese bald unübersehbare Freude mit euch teilen zu dürfen!", schrieb Kurz. Kurz und Thier sind seit der gemeinsamen Schulzeit ein Paar. Thier ist im Finanzministerium tätig.

Dem österreichischen "Kurier" sagte Kurz: "Im fünften Monat kann man die Schwangerschaft eben auch schon erkennen, daher gehen wir damit an die Öffentlichkeit." Laut dem Blatt wüssten Kurz und Thier noch nicht, ob es "ein Bub oder Mädchen" sein wird. Zudem berichtet der "Kurier" von Hochzeitsgerüchten.

Auch das österreichische Boulevardblatt "Kronen-Zeitung" kennt diese Gerüchte. Zudem rechnet es vor, dass der Nachwuchs im Hause Kurz bereits das vierte Baby des Kabinetts in der laufenden Legislaturperiode sei. Zuvor hätten bereits die Ministerinnen Alma Zadic und Susanna Raab Kinder bekommen, Finanzminister Gernot Blümel werde im Oktober zum zweiten Mal Vater. Auch das erste Kabinett Kurz' sei "schon mit Babyglück gesegnet gewesen", so die "Kronen-Zeitung": In der Zeit zwischen Dezember 2017 und Mai 2019 wurde Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger erstmals Mutter, Heinz-Christian Strache zum dritten Mal Vater.