Wie süüüß!: Prinz Charles im Knuddelmodus

Prinz Charles mag das Image anhängen, ein bisschen steif zu sein. Doch der britische Thronfolger kann auch anders. Dann etwa, wenn ihm seine Enkel das Herz erweichen. Davon zeugt nun auch ein Schnappschuss mit dem kleinen Louis.

Prinz Charles steht zu seinen Gefühlen. Das demonstriert ein Foto, auf dem er seinen jüngsten Enkel, Baby-Prinz Louis, liebevoll im Arm hält.

Entstanden ist das Bild im Rahmen eines Porträts für das "The Sunday Times Magazine" über seine royalen und privaten Pflichten. Der seltene Anblick gefiel offenbar auch dem britischen Thronfolger sehr gut, denn das Cover wurde auf seiner Twitter-Seite "Clarence House" ebenfalls gepostet.

Die britische Zeitung "Daily Mail" wertet die Aufnahme unter Berufung auf Freunde des Thronfolgers auch als Beleg dafür, dass Charles dank seiner wachsenden Familie "ein neues Maß an Zufriedenheit gefunden" habe.

"Er liebt es"

Das Blatt zitiert zudem Herzogin Camilla, seit 2005 Ehefrau von Prinz Charles: "Die Menschen sehen in ihm niemanden, der mit den Kindern auf dem Boden herum tollt, aber das tut er", so die 71-Jährige. "Er liebt sie wirklich. Er ist mit seinen Enkeln ganz herzlich. Der kleine Louis zieht ihn an den Haaren und an der Nase. Aber das macht ihn nicht böse oder verärgert, er liebt es."

Prinz Charles hat aktuell drei Enkel von seinem älteren Sohn, Prinz William, und dessen Ehefrau, Herzogin Kate: Prinz George, Prinzessin Charlotte und den kleinen Prinz Louis. Außerdem erwarten sein zweiter Sohn, Prinz Harry, und dessen Ehefrau, Herzogin Meghan, ebenfalls ein Baby.

Vergangene Woche, am 14. November, feierte Charles seinen 70. Geburtstag. Als ältester Sohn von Königin Elisabeth II. und Prinz Philip steht er in der Thronfolge an erster Stelle. Seine Mutter scheint den Platz an der Spitze der Monarchie jedoch nicht so schnell abgeben zu wollen. Im April wurde sie 92 Jahre alt.

