Am Neujahrstag werden in Großbritannien Menschen für besondere Verdienste ausgezeichnet. Neben Höhlentauchern, Sportlern, einem Model und einem Hollywood-Regisseur erhebt die Queen einen britischen Schauspieler zum Ritter, der bislang nur im Film diesen Titel trug.

Sieben britische Höhlentaucher, ein legendäres Model und ein Komiker stehen dieses Jahr auf der Liste derjenigen Briten, die von Queen Elizabeth II. am Neujahrstag ausgezeichnet werden. Als erstes Mitglied der legendären Komiker-Truppe Monty Python wird Michael Palin zum Ritter geschlagen. In die Rolle durfte Palin bereits im Film "Die Ritter der Kokusnuss" schlüpfen.

Palin durfte sich schon vor der Kamera Ritter nennen. (Foto: imago/Prod.DB)

Der Schauspieler, der auch zahlreiche Reisedokumentationen drehte, wird für seine Verdienste um die Kultur und die Geografie geehrt. Er werde die Ehrung wahrscheinlich erst dann so richtig glauben können, wenn die ersten an "Sir Michael Palin" adressierten Briefe bei ihm einträfen, sagte der 75-Jährige.

Ebenfalls geehrt werden die Höhlentaucher, die im Juli an der spektakulären Rettung einer thailändischen Jugend-Fußballmannschaft aus einer überfluteten Höhle beteiligt waren. Insgesamt stehen 1148 Personen auf der am Freitag veröffentlichten Liste der Neujahrs-Auszeichnungen.

Die als Model der Minikleid-Ära bekannt gewordene Lesley Lawson, besser bekannt als Twiggy, erhält den Titel einer Dame of the British Empire. Die 69-Jährige sagte der Nachrichtenagentur British Press Association, die Ehrung sei toll, bringe sie aber gleichzeitig "zum Kichern". Hollywood-Regisseur Christopher Nolan, der in diesem Jahr mit dem Film "Dunkirk" für einen Oscar nominiert war, wird ebenfalls ausgezeichnet. Er erhält den Titel eines Commander of the British Empire. Fußball-Nationalspieler Harry Kane wird ebenso wie sein Trainer Gareth Southgate ausgezeichnet.

Der Verdienstorden hat in Großbritannien fünf Stufen, beginnend mit dem "Most Excellent Order of the Brish Empire". Es folgen die Kategorien "Officer", "Commander", "Knight oder Dame Commander" und die höchste Stufe "Knight Grand Cross oder Dame Grand Cross". Die beiden höchsten Orden erheben die Geehrten in den nicht vererbbaren Adelsstand.