Ihr Lebensgefährte Jason Statham ballert sich nach wie vor durch so ziemlich jeden Action-Streifen, der vom Zaun gebrochen wird. Model Rosie Huntington-Whiteley hingegen stellt ihre Filmkarriere seit einigen Jahren hinten an. Nun hat sie ihr zweites Kind bekommen.

Die Rollenverteilung im Hause von Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley scheint eher klassisch zu sein. Schließlich gibt er als Action-Held auch mit 54 Jahren noch immer Vollgas. Von "Transporter" über "The Expendables" bis hin zu "Fast & Furious" - die Liste der Haudrauf-Filme mit Statham ist lang.

Dass Huntington-Whiteley dagegen zuletzt auf der Kino-Leinwand zugange war, ist einige Jahre her. 2015 sah man sie in "Mad Max: Fury Road". Nur ein Jahr zuvor hatte sie in "Transformers 3" ihren Durchbruch als Schauspielerin gefeiert. Damals dachten einige bereits, sie werde Megan Fox womöglich nicht nur in dieser Reihe als Sexsymbol beerben.

Doch Pustekuchen! Die Karriere von Huntington-Whiteley ist ins Stocken geraten. Zumindest was die Schauspielerei angeht. Als Model und Modedesignerin ist sie hingegen durchaus noch im Geschäft.

Erstes Kind 2017

Dass sie gleichwohl kürzer tritt, dürfte allerdings auch etwas mit ihrer privaten Situation zu tun haben. Seit 2010 sind sie und Statham liiert. Hochzeitsgerüchte gab es seither so einige - bestätigt wurden diese jedoch nie.

Gesichert ist unterdessen, dass sich das Paar im Juni 2017 erstmals über Nachwuchs freuen konnte. Der Sohnemann hört auf den Namen Jack Oscar.

Nun sind Huntington-Whiteley und Statham zum zweiten Mal Eltern geworden. Und um das familiäre Glück auch wirklich perfekt abzurunden, freuen sich die beiden diesmal über eine Tochter.

Geboren am 2.2.22

Das verriet Huntington-Whiteley mit einem Post auf ihrer Instagram-Seite. Zu sehen ist lediglich ein Kinderwagen, aus dem die kleine Hand des Mädchens herausragt. Auch der Kommentar der 34-jährigen Mutter zu dem Bild fällt reichlich knapp aus. Doch wenigstens verrät er nicht nur den Namen der Tochter, sondern auch deren tatsächliches Geburtsdatum: "Isabella James Statham - 2.2.22."

Angesichts dieser Schnapszahl würde man doch am liebsten mit dem Paar anstoßen. Für Huntington-Whiteley bleibt Alkohol jedoch bis auf weiteres tabu. Aber vielleicht ließe sich ja zumindest Statham zu einem Toast auf den Nachwuchs überreden - ganz klassisch eben.