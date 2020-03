Die Devise angesichts der Corona-Krise lautet, auf Abstand zu gehen. Doch manch eine und einer nutzt die Zeit, um die Bande noch enger zu schnüren. Symbolisch, versteht sich. So wie Moderatorin Sarah Kuttner. Sie hat sich verlobt.

"Ich sag euch, wie es ist: Ich hab' Social Distancing dazu genutzt und gefragt, ob man mich heiraten will. Und man will. Teuren Ring gab's auch. Liebe in Zeiten der Corona, Bitches."

Mit diesen Worten hat die frühere Viva-Moderatorin und Buchautorin Sarah Kuttner in den sozialen Netzwerken ihre Verlobung bekannt gegeben. Dazu postete sie ein Foto, das den erwähnten Ring zeigt. Es handelt sich um ein rotes Schmuckstück, das ausnahmsweise nicht am Ring-, sondern am kleinen Finger Platz findet. Im Hintergrund ist Kuttners Hund namens Opi zu sehen, der die Szenerie mit wachsamem Blick beobachtet.

Die 41-Jährige stellt klar, dass es sich bei der Verkündung um keinen Scherz handele. "Alles echt. Und der Schmuck verdammt hochwertig!", bekräftigt sie. Für das Lob einer Followerin auf Twitter für den ungewöhnlichen Ring bedankt sie sich: "Ja, Mann! Du bist die erste, die den würdigt!"

Hochzeit im Wald?

Kuttner schirmt ihr Privatleben weitgehend von der Öffentlichkeit ab. In einem Podcast sprach sie jedoch schon häufiger von ihrem Lebensgefährten, den sie dort jedoch nur als "Mitbewohner" bezeichnete. Um wen es sich bei Kuttners künftigem Ehemann konkret handelt, ist nicht bekannt.

Der von Kuttner verwendete Ausspruch "Liebe in Zeiten der Corona" lehnt sich an den Titel des Buches "Die Liebe in Zeiten der Cholera" von Gabriel García Márquez an. Tatsächlich unterliegt auch die Liebe während der grassierenden Pandemie Beschränkungen. So fragt die Moderatorin ihre Follower auf Instagram auch: "Ist jemand Standesbeamtin und hat Bock auf Meet'n'Greet mit zwei Leuten und drei Hunden im Wald? Mitte des Jahres oder so?"

Auch das meine sie "ohne Quatsch", stellt Kuttner klar. Schließlich ist an ein rauschendes Hochzeitsfest mit zahlreichen Gästen in nächster Zeit wohl nicht zu denken.