Das Liebesleben von Sophia Thomalla nimmt wieder Fahrt auf. Der neue Mann an der Seite des Models soll ein deutscher Fußball-Torwart sein. Nach Knutsch-Bildern im gemeinsamen Urlaub, legt die 29-Jährige auf Instagram mit einem weiteren Hinweis nach.

Gibt es einen neuen Mann im Leben von Sophia Thomalla? Mit einem neuen Post auf Instagram heizt die 29-Jährige die Gerüchteküche zumindest ordentlich an. In der Story-Funktion veröffentlichte die Tochter von "Tatort"-Star Simone Thomalla ein Bild des deutschen Fußball-Torwarts Loris Karius. Zum Schwarz-Weiß-Foto verlinkte sie sein Profil und zeichnete ein Herz daneben.

Außerdem veröffentlichten mehrere Medien - unter anderem "Daily Mail" und "TMZ" - Fotos, die Thomalla und Karius knutschend und turtelnd am Strand in Miami zeigen. Dort genossen die beiden am Freitag offenbar ihre Zweisamkeit. Laut "Bild"-Zeitung wurden sie außerdem vor kurzem gemeinsam in Istanbul, wo der Torwart als Leihspieler des FC Liverpool bei Besiktas Istanbul unter Vertrag steht, beim Einkaufen gesichtet.

Die Knutsch-Fotos mit dem Sportler sorgen für Verwirrung, weil zuletzt über eine Beziehung von Sophia Thomalla und Musiker Gavin Rossdale spekuliert worden war. Anfang November hatten die 29-Jährige und der Ex-Mann von Gwen Stefani noch gemeinsam eine Gala in Los Angeles besucht.