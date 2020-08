Stefanie Giesinger sieht auch in Klamotten gut aus.

Nicht nur in Deutschland leiden die Menschen gerade unter der enormen Hitze. Auch in der Schweiz ist es heiß. Das belegt ein neues Foto von Model Stefanie Giesinger. Die trotzt den Temperaturen, indem sie sich jeglicher Kleidung entledigt.

Stefanie Giesinger und ihr Freund Marcus Butler gönnen sich offenbar eine Auszeit in der Schweiz. Das verrät das Model jetzt mit seinem neuesten Instagram-Foto - allerdings sind die meisten Follower vermutlich zu abgelenkt, um es zu bemerken.

Auf dem Bild, das vor einer geöffneten Terrassentür mit Blick aufs Matterhorn entstand, ist es nämlich Giesinger selbst, die erstmal alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die 23-Jährige hat sich wohl ob der derzeitigen Hitzewelle völlig entblättert. Wie Gott sie schuf, fläzt sie sich auf einem Polstersessel, die schlanken Beine elegant über die Lehne gehängt. Verträumt schaut sie auf das atemberaubende Bergpanorama. Lediglich das Buch auf ihrem Schoß bietet ein wenig Sichtschutz.

"Wow" und "Yes"

Stefanie Giesingers Fans sind von diesem Anblick - mehr dem ihrem als dem der Berge - hellauf begeistert und sparen nicht mit Kommentaren, die oft nur aus Ausdrücken wie "Wow", "Yes" und "OMG" ("Oh mein Gott") bestehen.

Von der Cellulite, die Giesinger neulich offenherzig ebenfalls bei Instagram präsentierte, um anderen Frauen Mut zu machen, ist nichts zu sehen. In ihrer Story hatte sie zugegeben, deswegen früher Probleme gehabt zu haben. "Ich musste mich heute daran erinnern, die verdammten Shorts zu tragen, weil sich niemand darüber den Kopf zerbrechen sollte - außer mir. Und ich sollte mir auch nicht den Kopf darüber zerbrechen. Es ist einfach ein Teil meines Körpers", sagt sie in ihrer Story.

Dann erinnerte sie sich noch an einen Vorfall, den sie kurz nach ihrem Sieg bei "Germany's next Topmodel" (GNTM) im Alter von 17 Jahren erlebte. Ein Mann habe ihr damals am Badestrand hinterhergerufen: "Die Cellulite hat man aber nicht im Fernsehen gesehen." Das habe sie sehr verunsichert. Die Komplimente, die sie nun bekommt - vor allem für das aktuelle Foto - dürften ihr die Unsicherheit inzwischen aber wohl genommen haben.