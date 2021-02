Holllywood-Star Susan Sarandon ist auch mit über 70 weiterhin auf Partnersuche. In einem Interview verrät die Schauspielerin nun, dass sie Dates mit jüngeren Männern bevorzuge. Die jüngere Generation sei "neugierung" und noch auf der Suche nach "Abenteuern", meint die Oscar-Preisträgerin.

Auch als 74-jähriger Single hat Susan Sarandon den Männern noch nicht abgeschworen. Die US-Schauspielerin hat in einem Interview mit "The Daily Telegraph" offen über ihr Datingleben gesprochen und erklärt, dass sie einen jüngeren Partner inzwischen vorziehe. "Ich finde es jetzt schwierig, ältere Leute zu finden, die angemessen wären", so Sarandon. Sie brauche einen Mann an ihrer Seite, der "neugierig" und auf der Suche nach einem "Abenteuer" sei.

"Deshalb fühle ich mich zu Menschen hingezogen, die Künstler sind, nicht unbedingt Schauspieler, aber zu jedem, der eine Leidenschaft hat, etwas zu erschaffen. Ich denke, ich kann nur mit Leuten zusammen sein, die wirklich suchen, interessiert sind und Fragen stellen", so Sarandon. Das sei bei jüngeren Männern viel einfacher zu finden, weil alles neu sei.

Zuletzt hatte Sarandon eine Romanze mit dem 31 Jahre jüngeren Filmregisseur Jonathan Bricklin. Nach fünf Jahren Beziehung haben sich die beiden 2015 getrennt. Zuvor war die Oscar-Preisträgerin mit dem zwölf Jahre jüngeren Kollegen Tim Robbins, dem Vater ihrer Söhne Jack und Miles, mehr als 20 Jahre ohne Trauschein fest zusammen. Die Trennung erfolgte 2009. Die 35 Jahre alte Tochter Eva stammt aus einer Beziehung mit dem italienischen Regisseur Franco Amurri. Von 1967 bis 1979 war Sarandon außerdem mit dem Schauspieler Chris Sarandon verheiratet.

Die ultra-liberale Demokratin, die sich seit Jahren gegen Kriege, gegen die Todesstrafe und für das Recht auf Abtreibung stark macht, hatten ihren ersten großen Leinwandhit 1974 mit dem Kultfilm "Rocky Horror Picture Show". Der französische Regisseur Louis Malle machte Sarandon in den 70er Jahren international bekannt, als seine Freundin und mit Rollen in seinen Filmen "Pretty Baby" und "Atlantic City". Ihren größten Erfolg feierte Sarandon mit Geena Davis in dem Roadmovie "Thelma & Louise". Den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann sie 1996 mit dem Drama "Dead Man Walking" an der Seite von Sean Penn.