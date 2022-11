Jay Leno ist einer der erfolgreichsten Showmaster der USA. Nun liegt der 72-Jährige in einer Spezialklinik. Berichten zufolge soll ein Auto in Lenos Garage in Flammen aufgegangen sein.

Jay Leno hat sich offenbar schwer verletzt. Die US-Talkshow-Legende hat jedoch bestätigt, dass es ihr den Umständen entsprechend offenbar einigermaßen gut geht. Bei einem Vorfall, der sich in einer Garage in Los Angeles ereignet haben soll, hat Leno Verbrennungen erlitten.

Benzin habe sich entzündet und "ich habe ein paar schwere Verbrennungen erlitten", bestätigt Leno dem US-Branchenmagazin "Variety". "Ich bin okay", versichert der 72-Jährige. Er benötige "nur ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen".

Das Klatschportal "TMZ" hatte zuvor berichtet, dass angeblich ein Auto in einer Garage des Talkmasters in Flammen aufgegangen sei. Demnach sei er angeblich im Gesicht verletzt worden befinde sich in einer auf Brandverletzungen spezialisierten Einrichtung. Zunächst hatte das Magazin "People" geschrieben, dass Leno eine geplante Teilnahme an einer Konferenz in Las Vegas absagen musste. Es habe einen "sehr ernsthaften, medizinischen Notfall" gegeben, weshalb Leno nicht anreisen könne, habe in einer E-Mail an Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestanden.

Leno ist einer der erfolgreichsten Talkshow-Gastgeber der USA und besonders als Moderator der "The Tonight Show" bekannt. Der Komiker hatte die Rolle des Talkmasters 1992 von Johnny Carson übernommen und bis 2009 durch die Sendung geführt. Auf Leno folgte kurzzeitig Conan O'Brien, bis der heute 72-Jährige noch einmal 2010 zu der Sendung zurückkehrte und diese bis 2014 moderierte. Seither ist Jimmy Fallon in der "Tonight Show" zu sehen. Leno ist auch als Sammler von Sportwagen, Oldtimern und Motorrädern bekannt. Aus seiner Kolumne "Jay Leno's Garage" für die Zeitschrift "Popular Mechanics" wurde 2015 eine TV-Show, die der 72-Jährige selbst moderiert.