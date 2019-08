Ein schweres Unwetter sorgt bei einem Konzert von "Marteria & Casper" dafür, dass Teile der Bühne in den Zuschauerraum geschleudert werden. Dabei werden acht Menschen verletzt.

Eigentlich wollte das Rapper-Duo "Marteria & Casper" mit ihren Fans in Essen am Bayeneysee einfach ein tolles Konzert abliefern. Doch das Wetter machte dem einen Strich durch die Rechnung: Wegen eines Unwetters fallen Teile von der Bühne hinunter in den Zuschauerbereich. Wie der "WDR" berichtet, werden dadurch drei Menschen schwer verletzt, fünf weitere leicht.

Gegen 21 Uhr sei es zum teilweisen Einsturz der Bühne gekommen, berichtet der "Iserlohner Kreisanzeiger". Der Regen und der Wind seien so stark gewesen, dass eine große Leinwand am linken Bühnenrand zusammenbrach. Das Konzert sei nach etwa einer halben Stunde vorzeitig beendet worden. Zuvor hatte der Wetterdienst vor schweren Unwettern gewarnt.

Auf Twitter kritisieren die ersten Nutzer bereits das Verhalten der Veranstalter. "Vermutlich wieder unvorhersehbar?", fragt beispielsweise ein Nutzer. Die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet, Fans hätten mit lauten Buh-Rufen reagiert, als die Durchsage zum Abbruch des Konzerts kam. Die Konzertbesucher mussten das Gelände im Dunkeln verlassen, heißt es weiter. Die Zustände seien chaotisch gewesen.