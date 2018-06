Unterhaltung

Ausstieg nach acht Jahren: Thomas Hayo verlässt Klums Topmodel-Jury

Nach acht Jahren ist Schluss: Topmodel-Juror Thomas Hayo kündigt überraschend den Ausstieg aus der Jury von "Germany's next Topmodel" an. Er wolle sich eine Pause gönnen und mehr Zeit für Privates haben. Doch er lässt sich eine Hintertür.

Mit Thomas Hayo verlässt ein Urgestein der "Germany's next Topmodel"-Jury die Show. Der Juror und Creative Director wird ab der kommenden Staffel nicht mehr dabei sein. In einem langen, sehr emotionalen Post erklärt der der 49-Jährige auf Instagram, dass die vergangenen acht Jahre "eine atemberaubende Reise" gewesen seien und er die "einzigartigen Erfahrungen und die vielen daraus entstandenen Freundschaften" nicht mehr missen möchte.

Dennoch sei es nun an der Zeit, "neue Wege zu gehen". Trotz allen Spaßes, er bei "GNTM" gehabt habe, seien durch die zeitaufwendigen Produktions- und Dreharbeiten viele Dinge, die ihm am Herzen liegen, auf der Strecke geblieben, schrieb er weiter: "Mein New Yorker Leben, meine dortigen Freunde und viele Projekte." Daher habe er nun beschlossen, den Jury-Hut vorerst an den Nagel zu hängen.

Allerdings lässt er sich eine Hintertür offen und spricht nur von einer "GNTM Pause". Bei der nächsten Staffel sei er zwar nicht mehr dabei, er werde aber mit der Topmodel-Familie eng verbunden bleiben. "In welcher Rolle und wann, wird sich mit der Zeit ergeben." Neben seinen Worten zum Ausstieg postete der 49-Jährige ein Video, das zahlreiche Bilder aus den vergangenen Staffeln zeigt.

"Es war eine grandiose Zeit mit 'the one and only' Heidi Klum und mit fantastischen Jury-Kollegen, wie die letzten drei Jahre mit meinem 'brother from another mother' Michael Michalsky", so Hayo. Mit Letzterem hatte er sich besonders in der letzten Staffel gerne einmal in die Haare bekommen - freundschaftlich, versteht sich. An seine ehemaligen Jury-Kollegen Wolfgang Joop, Thomas Rath und Enrique Badulescu sowie an seine Fans richtete der 49-Jährige ebenfalls seinen Dank und verabschiedete sich letztendlich mit einem "Ich liebe euch alle!"

Quelle: n-tv.de