"Ich liebe dich so sehr" Til Schweiger im Turtelmodus

Es ist noch gar nicht so lange her, da klagte Til Schweiger öffentlich sein Single-Leid. Doch seit ein paar Wochen hat er nicht nur eine neue Frau an seiner Seite. Er ist anscheinend auch über beide Ohren verliebt. Dafür sprechen jedenfalls die Botschaften, die er aktuell von den Malediven sendet.

Til Schweiger ist ganz offensichtlich so verliebt wie schon lange nicht mehr. Derzeit turtelt sich der Schauspieler und Filmemacher gemeinsam mit seiner neuen Freundin Sandra durch den Liebesurlaub auf den Malediven. Immer im Gepäck: das Smartphone, dank dem er zahlreiche Schnappschüsse mit seinen Fans teilt. Vor zwei Tagen postete er bereits ein gemeinsames Kussfoto in Schwarz-Weiß, das er mit den Worten "Ich liebe dich so sehr, mein Schatz!!!" kommentierte.

Wenig später teilte er ein kurzes Video von einer verlassenen, paradiesischen Insel und sagt darin verliebt zu seiner Sandra: "Soll ich dir die Insel kaufen, Schatz?" Seine junge Freundin erwidert nur kurz: "Ja, bitte. Ich liebe dich!" Darauf folgte noch ein weiteres Bild der beiden vor einem malerischen Traumstrand.

"Liebe dein Lächeln, Schildkröte!"

Doch damit noch nicht genug: Til Schweiger teilte ein weiteres Liebesfoto der beiden, das seine Freundin lachend neben ihm zeigt. Schweigers Worte: "Ich liebe dein Lächeln, Schildkröte!" Das Ganze garnierte er mit dem Hashtag "justhappy" ("Einfach nur glücklich"). Das jüngste auf Instagram geteilte Foto zeigt die beiden wieder küssend, diesmal vor dem türkisfarbenen Meer. Im Post verzichtete Schweiger auf einen Kommentar und packte einfach nur ein Herzchen-Emoji zum Urlaubsschnappschuss.

Kennengelernt hat Schweiger eigenen Aussagen zufolge seine Sandra erst am 10. Januar während der "NDR Talkshow", wo sie die Künstlerbetreuung übernommen habe. Auch in einem Interview mit dem Sender Sat.1 sprach Schweiger über die neue Frau an seiner Seite und zeigte sich auch da bereits sehr verliebt: "Der Stand der Dinge ist, dass wir uns super verstehen und ich richtig dolle verliebt bin."

Parallelen zu den Turteltauben Michael Wendler und seiner deutlich jüngeren Partnerin Laura Müller sind nicht ganz von der Hand zu weisen. Auch die beiden lassen kaum eine Gelegenheit aus, um in den sozialen Netzwerken ihre Liebe zur Schau zu stellen.