Unterhaltung

Manchmal, aber nur manchmal ...: Ulmen schämt sich für Ehefrau Collien

Seit Jahren sind sie ein glückliches Ehepaar: Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes. Allerdings ist der Schauspieler von seiner großen Liebe auch peinlich berührt. "Er schämt sich für mich", sagt die Moderatorin.

Schauspieler Christian Ulmen ist nach eigenen Angaben ein sehr schamhafter Mensch - was seine Ehefrau bezeugen kann. "Er schämt sich auch für mich. Manchmal ist ihm mein Look peinlich", sagte Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes. "Zum Beispiel, wenn ich im Jogginganzug in Fünf-Sterne-Hotels rumlaufe. Dann fragt er mich, ob ich mir nicht etwas Ordentliches anziehen könne."

Sie selbst schäme sich heutzutage selten. Als Kind sei es ihr dagegen peinlich gewesen, vor Leuten zu sprechen. "Insofern ist es sehr absurd, dass ich dann Moderatorin geworden bin", sagte Ulmen-Fernandes.

Das Schauspieler-Paar ist auch in der zweiten Staffel der Impro-Comedy "Jerks" zu sehen. Der 42-jährige Ulmen und Kollege Fahri Yardim spielen darin beste Freunde, die von einer Peinlichkeit in die nächste stolpern.

Quelle: n-tv.de