Unterhaltung

"Ein gequältes Lächeln": Vater sorgt sich um Meghan Markle

Seit Bekanntwerden der Liebesbeziehung zwischen Prinz Harry und Meghan verursacht Papa Markle immer wieder mit Indiskretionen und Fettnäpfchen royales Unwohlsein. Nun legt der 73-Jährige nach - und behauptet, das Dauerlächeln seiner Tochter sei unecht.

Wenn Herzogin Meghan in die Öffentlichkeit tritt, strahlt sie meist über das ganze Gesicht. Eine Eigenschaft, die viele Royal-Fans so sehr an ihr mögen. Doch einer will in dem Lächeln des einstigen "Suits"-Stars etwas ganz anderes sehen. Thomas Markle, der Vater der 36-jährigen Ehefrau von Prinz Harry, äußerte gegenüber dem britischen Boulevardblatt "The Sun" seine Zweifel an der Echtheit des Dauergrinsens. Er mache sich sogar ernsthafte Sorgen um seine Tochter.

Markle behauptet, die Herzogin von Sussex würde unter ihrem neuen Leben leiden. Als Mitglied der royalen Familie laste seiner Meinung nach "zu viel Druck" auf ihr, mit dem sie nicht klarkommen würde. "Ich habe sie jahrelang lächeln sehen. Ich kenne ihr Lächeln", so der 73-Jährige. Das, was er von seiner Tochter jetzt über die Medien zu sehen bekomme, sei lediglich ein "gequältes Lächeln". Er ist sich sicher, "dass sie Angst hat".

An der Situation ändern könne der 73-Jährige allerdings nichts. Die Wogen zwischen ihm, seiner Tochter und dem Königshaus hätten sich noch immer nicht geglättet. Die Schuld dafür möge er zwar niemandem zuweisen, doch insgeheim sehe er die royalen Grundsätze als "veraltet" und "lächerlich" an. Markle wisse, dass die Royals nun mal gewissen Regeln Folge zu leisten hätten, verstehen tue er dies aber nicht.

Mitleid für die emotionslosen Royals

"Sie sind nicht weniger menschlich als alle anderen", sagte er. "Ich bemitleide sie dafür, dass sie nicht in der Lage dazu sind, Emotionen zu zeigen." Thomas Markle hatte seine Teilnahme an der royalen Hochzeit im Mai öffentlichkeitswirksam abgesagt und als Grund eine Herzoperation angegeben. Erst kürzlich plauderte er zudem in einem TV-Interview Persönliches über seine Tochter und ihre Hochzeit mit Prinz Harry aus.

Für seine gestellten Paparazzi-Fotos kurz vor der Hochzeit habe er sich bei Meghan und Harry mittlerweile aber entschuldigt, berichtete Markle in einem früheren Interview. "Mir wurde klar, dass das ein ernsthafter Fehler war. Es ist schwer, das wieder gut zu machen." Mit den aktuellen Sticheleien dürfte er sich in dieser Hinsicht wohl keinen Gefallen getan haben.

Quelle: n-tv.de