Nur wenige Tagen vergehen zwischen Walter Freiwalds trauriger Offenbarung, unheilbar an Krebs erkrankt zu sein, und seinem Tod. Dabei trat er noch im April in einer Webserie auf - mit einem Lachen auf den Lippen. Von seiner Krankheit ist da nichts zu sehen.

Der Tod von Walter Freiwald hat viele Menschen bewegt. Zum einen, weil sie mit ihm als dauerquasselnden Marktschreier in der RTL-Show "Der Preis ist heiß" aufgewachsen sind. Zum anderen und vor allem aber auch, weil das Leben des 65-Jährigen so überraschend, schnell und tragisch zu Ende ging.

Erst am 6. November hatte Freiwald seine Krebserkrankung in einen dramatischen Tweet öffentlich gemacht. "Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten", erklärte er da. Kurz darauf bedankte er sich noch einmal für die öffentlichen Reaktionen und das ihm entgegengebrachte Mitgefühl. "Vergesst mich nicht!", bat er. Nun ein paar weitere Tage später - am 16. November - war er tot.

Auftritt als Nachbar

Größere TV-Auftritte hatte Freiwald, der jahrelang auch Teleshopping-Sendungen moderierte und 2015 ins Dschungelcamp zog, in jüngster Zeit nicht mehr. Doch unter anderem wirkte er in Produktionen des Youtube-Kanals "World Wide Wohnzimmer" mit, der von den Zwillingen Dennis und Benni Wolter betrieben wird.

So sah man Freiwald noch im April in einem Comedy-Clip mit dem Titel "Familie Ritter: Erstes Youtube-Interview!", der auf der Video-Plattform veröffentlicht wurde. In ihm tritt er als Nachbar des Moderatoren-Duos auf, der an die Scheibe klopft und Kuchen mitgebracht hat. Freiwald wirkt dabei gut gelaunt und hat ein Lachen auf seinen Lippen - von der Krankheit, die ihn nur wenig mehr als ein halbes Jahr später das Leben kosten sollte, ist nichts zu erahnen.

"Wir vermissen ihn sehr"

Auch Dennis und Benni Wolter erkannten keine Hinweise auf das schlimme Schicksal, das Freiwald ereilen sollte, wie sie im Interview mit RTL erklären: "Bei unseren zahlreichen Drehs mit Walter haben wir ihn stets als fit und sehr wach im Kopf erlebt."

Sie würden Freiwald "als wahren Gentleman, liebenden Ehemann und verrückten Quatschkopf in Erinnerung behalten, der - obwohl er nicht immer nur die Sonnenseiten erlebt hat - nie den Spaß an seinem Beruf verloren hat", sagen die Wolter-Brüder weiter. Sie hätten "die Zusammenarbeit mit Walter geliebt, weil er wie kein anderer über sich selbst lachen konnte und mit seiner herzlichen Art stets das gesamte Team für sich einnahm". Freiwalds Tod sei "ein großer Verlust. Wir vermissen ihn sehr", konstatieren die Webvideo-Produzenten, deren Kanal über eine Million Abonnenten hat.