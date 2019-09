Vier Jahre sind genug: "New Girl"-Star Zooey Deschanel will ihr Leben künftig wieder alleine in die Hand nehmen. Die zweifache Mutter und ihr Mann Jacob Pechenik gehen - offenbar in beiderseitigem Einvernehmen - getrennte Wege.

Die US-Schauspielerin Zooey Deschanel und der Filmproduzent Jacob Pechenik haben sich nach vier Jahren Ehe getrennt. Statt als Lebenspartner seien sie als Freunde, Geschäftspartner und Eltern besser dran, zitierte die US-Zeitschrift "People" aus einer Mitteilung ihres Sprecherteams. Nach reiflichen Überlegungen seien sie zu diesem Entschluss gekommen, hieß es.

Besser dran als "Freunde, Geschäftspartner und Eltern": Jacob Pechenik, ab sofort der Ex-Mann an der Seite von Zooey Deschanel. (Foto: REUTERS)

Das Paar hatte sich auf dem Set der Filmkomödie "Rock the Kasbah" (2015) kennengelernt. Tochter Elsie ist vier Jahre alt, Sohn Charlie wurde 2017 geboren. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde Zooey Deschanel unter anderem durch ihre Rolle in der WG-Serie "New Girl". Auf der Kinoleinwand war die 39-Jährige unter anderem in der Verfilmung des Douglas-Adams-Kultbuchreihe "Per Anhalter durch die Galaxis" in der Rolle als "Trillian" zu sehen.

Für die 1980 geborene Schauspielerin ist es nicht die erste Ehe, die in die Brüche geht. Die Schauspielerin und Sängerin ("She & Him") hatte 2009 den Musiker Ben Gibbard von der Indie-Band "Death Cab for Cutie" geheiratet. Die beiden trennten sich zwei Jahre später und ließen sich 2012 scheiden.