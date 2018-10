Unterhaltung

Neues Album "Sì": Andrea Bocelli meldet sich zurück

Er sang vor Präsidenten, Päpsten und der Queen, seine Ballade "Time to say Goodbye" bescherte ihm Millionen Fans auf der ganzen Welt. Nun überrascht Andrea Bocelli mit einem neuen Album.

Für Fans von Andrea Bocelli hat das lange Warten ein Ende: Nach mehr als 14 Jahre veröffentlicht der italienische Startenor erstmals ein Album mit zwölf komplett neuen Songs. "Sì" vereint kraftvolle und melancholische Stücke, die sich auf gewohnte Weise zwischen Pop und Klassik bewegen.

Mit seinen neuen Songs will der 60-jährige Bocelli zu den Anfängen seiner Musikerlaufbahn zurückkehren, als er in den Bars seiner toskanischen Heimat Klavier spielte. "Seitdem habe ich viele Alben gemacht, viele Coverversionen aufgenommen. Doch dann kam der Moment, als ich mir sagte: 'Vielleicht ist die Zeit reif für neue Songs'".

Familie, Liebe, Spiritualität

"Sì" erlaubt den Hörern einen Blick in die Welt des Sängers, die Songs sind sehr persönlich, handeln von seiner Familie, von Liebe, Hoffnung und Spiritualität. Den schlichten Titel des Albums wählte er sehr bewusst: "Wir sagen so oft 'Nein'. Dabei ist 'Ja' das Wort, das man bei seinem ersten Kuss sagt, 'Ja' wenn wir uns wohlfühlen, 'Ja' wenn es um positive, menschliche Entscheidungen im Leben geht."

Immer wieder tut sich Bocelli über alle Genregrenzen hinweg mit anderen Künstlern zusammen. Auch für sein neues Album hat er sich prominente Unterstützung geholt. Unter anderem singt er im Duett mit dem Singer-Songwriter Ed Sheeran, mit der britischen Sängerin Dua Lipa und der russischen Sopranistin Aida Garifullina.

Zudem gibt es eine Premiere: Erstmals ist Bocelli gemeinsam mit seinem 21-jährigen Sohn Matteo zu hören. In "Fall On Me" singen sie auf Italienisch und Englisch über ihre enge Beziehung. Im dazugehörigen Musikvideo öffnen sie ihr privates Fotoalbum.

Alles begann mit einem Abschied

Die Karriere von Bocelli, der seit seinem zwölften Lebensjahr erblindet ist, begann mit einem Abschied: 1996 sang er beim letzten Boxkampf von Henry Maske "Time to say Goodbye" und wurde schlagartig ein Weltstar. Mit seinem populären Crossover-Repertoire begeistert er seitdem die Massen, tritt vor US-Präsidenten, Päpsten und der Queen auf. Erst vor Kurzem untermalte er die Hochzeit von Prinzessin Eugenie mit dem "Ave Maria".

Für seine musikalischen Erfolge wurde Bocelli viel Ehre zuteil: Er bekam unzähligen Auszeichnungen - zuletzt den Classic Brit Award - und einen Stern auf dem legendären "Walk of Fame" in Hollywood. Und er brach einen Rekord: Kein Tenor vor ihm schaffte es, 80 Millionen Alben zu verkaufen.

Wer den Sänger live erleben möchte, hat dazu in den kommenden Monaten Gelegenheit: Bocelli tourt mit seinen neuen Songs um die Welt. Auch in Deutschland sind Auftritte geplant. Hier geht es zu den Konzertdaten.

Quelle: n-tv.de