Das Glück zum Greifen nah, doch dann: die fiese Toastbrotfrage! Almklausi muss den TV-Knast verlassen. Somit stehen die Finalisten von "Promi Big Brother 2019" fest. Es sind: eine Kloputzerin, zwei Knutschkugeln und ein Goldschürfer.

"Ich hatte noch nie eine ältere Frau", sagt Tobi, der sich ganz kurz vorm Halbfinale zu seiner neuen Freundin bekennt, obwohl die Janine schon 32 und Tobi ja erst 26 Lenze zählt. Aber das Alter sei nicht das Entscheidende, denn "Frauen bleiben", wie Joey Descartes philosophiert, "im Herzen immer jung, auch wenn die Haut schrumpelt, (…) Frauen bleiben immer Frauen".

Janine und Tobi in Love. (Foto: Sat1)

Tag 13, Halbfinale. Wir erfahren, dass Tobi nicht so gern als "Wannabe-Fuckboy" angesehen werden möchte, Kuscheln sei auch was Feines, und im Grunde sei gegen die richtige Frau auch nichts einzuwenden, solange der hormongeflashte Gewichteschinder nicht auf seinen Sport und seine Ernährung verzichten muss. "Eiweiß, Eiweiß, ich brauch Eiweiß!" Janine, das muss man in aller Deutlichkeit einmal sagen, hat mit Sport nicht sonderlich viel am Hut. Erstmal bisschen Schokolade und "Gooola, mmh, so legga, die Gooola!" Das ist okay, Janine, aber wenn du dick werden solltest, "dann Ciao!"

Man weiß jetzt nicht genau, ob die Herzen des "Traumpaares 2019", wie sie sich selbst nennen, wirklich "on fire" sind, "mit Zunge knutschen" sie jedenfalls noch nicht, obschon sich Janines Mund ein Stückchen "zu weit" öffnet, wie der Tobi findet.

Damit die neue Frau an der Seite des Fitnessfanatikers nicht ansetzt, ahndet "Big Brother" ihre zahllosen Regelverstöße, indem ihr ein paar Schrittezähler an die Beinchen gehängt werden, mit denen sie bitte die nächsten Stunden am Start ist.

"So ein harter Schiss"

Derweil ist bei den Zeltis die "Kacke" am Dampfen, schlimmer noch: Sie kommt hoch. Das Klo ist verstopft. Während Theresia lautstark orakelt, von wem "so ein harter Schiss" nur sein könnte, sitzen Lilo (zu diesem Zeitpunkt noch im Lager) und Klaus auf der Pritsche und futtern genüsslich ihre Toastbrot-Scheiben mit Ketchup. Aber diese "harte Kacke, ey", ruft Theresia wieder, ohne auch nur mit einer Silbe Eva auf die Liste der Verdächtigen zu setzen. Aber irgendeiner muss es ja gewesen sein! Schließlich kommt sie mit dem Beweisstück aus dem Klohäuschen und der Zuschauer denkt: Selten stand ein Bild so demonstrativ für eine ganze Staffel.

Ewiger Bummelletzter: Joey. (Foto: Sat1)

Um der Ödnis Herr zu werden, spielen alle zusammen so ein komisches Ranking-Spiel: Wer ist beliebt, wer ist nicht so beliebt, wer hat das schlimmste Gebiss? Joey kann mit dem Spiel am wenigsten anfangen. Immer Letzter sein, ist auf Dauer nicht gut fürs Gemüt. Zeit, um die Betrübnis ordentlich nach oben zu pushen. Halbzeit, Leute! Zur Feier des Tages dürfen alle zu Penny! Sie kreischen, sie schwirren umher und rasten alle ein bisschen aus. Cola, Nutella, Rasierer für Janines Monika, aber leider keine Einweißriegel!

Almklausi so nah am Ziel

Ein vorletztes Mal treten die glorreichen Fünf zu einem Spiel mit dem Titel Goldrausch an. Heißt: Im Schlamm nach Goldnuggets wühlen, um sich das goldene Finalticket zu sichern. Ja, das kann an die Substanz gehen! Almklausi und Joey finden die meisten Klumpen und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schropps Stichfrage: Wie viele Kalorien hat eine Packung Toastbrot? Malle-Klausi tippt auf 80. 80? Klaus, eine ganze Packung, nicht ein Biss!

Auf der Abschussliste landen Theresia und Almklausi, der arme Verschätzer. Er fliegt. Somit ziehen Joey, die Knutschkugeln und Theresia ins Finale. "Big Brother" genehmigt ihnen zur Feier des Tages die Rückkehr in den Luxusbereich, obschon sie doch alle eben erst bei Penny waren! Nicht, dass hier einer auf die Idee kommt, hier würden Lebensmittel verschwendet! Nein, das gute, ungesunde Essen kommt natürlich mit rüber über den Zaun, wo nun, und das meinen die vermutlich wirklich exakt so, wie sie es sagen: "Die Party des Jahres beginnt".

Spontaner Flachwitz zu diesem "megageilen" Event: Was machen fünf Schlaftabletten, wenn sie aufeinandertreffen? Wirken. Hahaha. Kommen Sie, der ist doch lustig!