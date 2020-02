Krampf deluxe, Schubladen-Stress und eine Kussverweigerin: Über den feudalen Dächern der Balzenden ziehen vermehrt dunkle Wolken auf.

Nach dem Ende der Beschnupperungsphase und der Analyse der ersten Knutsch-Szenarien hat der Bachelor bereits einige Favoritinnen an der Leine. Eine, die auch gerne vorne mit dabei wäre, es bisher aber nicht mal in die Nähe der Podestplätze geschafft hat, ist Ex-Mobbingopfer Denise-Jessica. Das blonde "Dirndl" mit dem ausgeprägten Geltungsdrang bringt es nicht mal mehr in der Ladys Villa zu Läster-Ruhm. Und nun soll sie sich auch noch als Anhängsel eines laut krakeelenden Gruppendate-Kollektivs ihren Ur-Ängsten stellen.

Denise-Jessica geht in die Offensive. (Foto: TVNOW)

Nach einer Bootsfahrt des Grauens und nicht enden wollender Flyboard-Tristesse (Denise-Jessica ist dank Knöchelschmerzen zum Zuschauen verdammt) geht die Münchnerin in die Offensive und schüttet dem Bachelor ihr Herz aus. Aber mit verkrampfter Gestik und einem Ich-bin-kein-Mädchen-für-eine-Nacht-Outing sammelt sie bei Sebastian keine Pluspunkte. Dem Bachelor ist das alles zu "platonisch". Gelangweilt zieht der Rosenherr von dannen und widmet sich lieber den Damen, die ihm bisher wesentlich mehr angeboten haben.

Mit dem "Partymaus"-Stempel in der falschen Schublade

Eine davon ist Diana. Der kleine Wirbelwind mit den falschen Lippen kann bisweilen aber auch ganz schön anstrengend sein – vor allem dann, wenn man ihn in eine falsche Schublade steckt. Mit dem vom Bachelor verpassten "Partymaus"-Stempel kann Diana "gar nichts anfangen". In der angehenden Journalistin stecke so ziemlich alles, aber doch kein Nächte durchmachendes Partygirl! Hallo?! Nun, wie auch immer: Die romantische Einzeldate-Stimmung ist jedenfalls dahin. Diana ist geknickt, und Sebastian torkelt hilflos und verwirrt umher. Nicht mal ein Abschiedskuss ist mehr drin.

Für den Bachelor kommt es aber noch dicker. Einmal im klebrigen Netz der testosterongesteuerten Verstimmung gefangen, gibt es so schnell kein Entrinnen. Auf dem Gipfel der Bockigkeit schießt sogar Bastis Hier-und-Jetzt-Favoritin Linda mit giftigen Bis-hierhin-und-nicht-weiter-Giftpfeilen.

Sebastian bockt wie ein kleiner Kika-Steppke

Das Einzeldate mit Diana läuft nicht nach Plan. (Foto: TVNOW)

Trotz literweise Massageöl, lauwarmem Poolwasser und jeder Menge Mach-dich-locker-Schampus bleibt die gelockte Studentin mit den kenianischen Wurzeln ihren Prinzipien treu. Soll heißen: Geküsst wird erst, wenn alles passt und Linda dazu bereit ist. Das kann allerdings noch ziemlich lange dauern – eine Aussicht, die dem knutsch- und fummelfreudigen Bachelor überhaupt nicht in den Kram passt. Und so endet auch das zweite Einzeldate der Woche mit traurigen Gesichtern und einem Sack voll unerfüllter Träume. Jetzt bockt auch Sebastian wie ein kleiner KiKa-Steppke. Wer den Bachelor nicht küsst, der darf auch nicht unter seine Decke schlüpfen. Bäh!

Zu Beginn der Nacht der Rosen haut der Bachelor noch einmal kräftig auf den "Spielregeln"-Buzzer: "Wenn ihr Bock auf mich habt, dann gebt bitte Gas!", schallt es übers Batida-meets-Häppchen-Buffet. Die zwischen Twerk-Dancefloor und Chillout-Hängemattenparadies pendelnden Ladys gehorchen aufs Wort – zumindest die, denen ein schlechtes Gewissen im gepuderten Nacken sitzt.

"Gut, dann tanz mal schön weiter"

Andere hingegen ziehen ihren Anti-Stiefel unbeirrt weiter durch. Linda lässt sich auch im finalen Vieraugengespräch nicht verbiegen. Der Bachelor quittiert das ungezogene Verhalten mit einer vielsagenden Abfuhr ("Gut, dann tanz mal schön weiter").

Für "Dirndl" Denise-Jessica reicht es nicht einmal mehr für ein Gespräch. Und "Partymaus" Diana? Nun, die erwischt den Bachelor als einzige in einer kurzen, hinterfragenden Vielleicht-liegts-auch-an-mir-Sekunde.

Die Freude im Gesicht der einen, besiegelt das Ende aller Träumereien für andere. Während vermeintliche Statistinnen wie Desiree, Natali und Anna ihre fünfte Rose in Empfang nehmen dürfen, ist die große Big-Love-Reise für Denise-Jessica und Knutschverweigerin Linda vorbei. Will noch einer was sagen? Linda vielleicht? Nö? Gut, dann eben… Ah, Denise-Jessica will nochmal vors Mikrofon. Bitteschön: "Das ist hier doch die komplette Verarsche!", raunt es durch die heimischen TV-Boxen. Das kann man dann auch einfach mal so unkommentiert stehen lassen. Punkt.

