Er ist nicht der erste Grüne, der sein Verhalten im Badezimmer der Öffentlichkeit kundtut. Aber Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann gibt sich auch besonders sparsam. "Auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung", sagt er - und stellt damit Schnellduscher Habeck in den Schatten.

In Zeiten von Gasknappheit und steigenden Preisen sieht sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Energiesparer auf einem guten Weg. "Ich habe ein Elektroauto, ich habe eine riesige Photovoltaikanlage auf dem Dach", sagte der Grünen-Politiker der "Südwest Presse". Seit 25 Jahren erhitze er sein Wasser zu 70 Prozent solar, außerdem habe er eine Pelletheizung bestellt.

Kretschmanns Tipp: "Wir heizen in der Regel nur ein Zimmer", sagte er. "Es ist auch gesünder, wenn man im Haus nicht überall die gleiche Temperatur hat." Außerdem müsse man nicht dauernd duschen. "Auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung", riet Kretschmann.

Einen Schwachpunkt hat der Grünen-Politiker bei sich allerdings ausgemacht: "Bei der Reduzierung des Fleischkonsums habe ich noch Luft nach oben."

Zwei Grüne duschen schneller

Auch andere Grünen-Politiker hatten zuletzt Auskunft über ihre Gewohnheiten im Badezimmer gegeben. So sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im Juni dem "Spiegel", dass er bereits mit der Umsetzung von Energiespar-Empfehlungen seines Ministeriums begonnen habe.

Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs dusche er kürzer, sagte er dem "Spiegel". "Ich halte mich an das, was mein Ministerium empfiehlt. Meine Duschzeit habe ich noch mal deutlich verkürzt", antwortete er auf die Frage, wie er Energie im Alltag spare. "Ich hab noch nie in meinem Leben fünf Minuten lang geduscht. Ich dusche schnell", sagte der Vizekanzler weiter.

Berlins Umweltsenatorin Bettina Jarasch von den Grünen sagte erst in dieser Woche bei einem Besuch der Wasserwerke der Stadt: "Ich oute mich jetzt: Ich mache morgens nur Katzenwäsche." Damit meinte sie aber nicht den Waschlappen, sondern dass sie im Superschnellgang dusche. "So kurz wie möglich." Einerseits, weil das Thema Wassersparen sie als Umweltsenatorin bewege, aber auch "schon aus Zeitspargründen" in der Familie.