Attacke in Frankfurt Mann stößt Kind vor Zug - Junge stirbt

Ein achtjähriger Junge ist im Frankfurter Hauptbahnhof vor einen einfahrenden Zug gestoßen und getötet worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei in Frankfurt mitteilte. Die genauen Umstände sind noch unklar. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Laut einer Sprecherin der Polizei soll ein 40-jähriger Mann sowohl den Achtjährigen als auch dessen Mutter vor den einfahrenden Zug gestoßen haben. Die Mutter habe sich jedoch rechtzeitig retten können, während der Sohn vom Zug überrollt wurde. Das Motiv des 40-jährigen Mannes afrikanischer Herkunft ist noch unklar. "Ein Beziehungsverhältnis zwischen Täter und Opfer besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht", so die Sprecherin.

Der Mann, der nach der Tat flüchtete, sei von Passanten verfolgt worden und konnte so noch in der Nähe des Hauptbahnhofs festgenommen werden. Er wird aktuell vernommen. Auch die Mutter des getöteten Kindes, die in ein Krankenhaus gebracht wurde, wird derzeit vernommen.

Auch auf den Bahnverkehr hatte der Vorfall Auswirkungen. Vier Gleise seien gesperrt worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.