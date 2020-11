Einbruch in Grünes Gewölbe

Drei Männer sind bereits festgenommen. Doch von zwei weiteren Verdächtigen im Zusammenhang mit dem spektakulären Juwelenraub im Grünen Gewölbe fehlt noch jede Spur. Nun veröffentlicht die Polizei die Namen und Fotos der Gesuchten.

Im Zusammenhang mit dem spektakulären Kunstraub aus dem Grünen Gewölbe fahndet die Polizei nach zwei weiteren Verdächtigen aus dem Berliner Clan-Milieu. Auch den beiden gesuchten 21-Jährigen, die zur polizeibekannten arabischstämmigen Remmo-Großfamilie gehören, werde schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung vorgeworfen, teilte die Dresdner Staatsanwaltschaft mit.

Im Zuge einer großangelegten Razzia in Berlin wurden am Morgen bereits drei Männer festgenommen. Auch sie gehören der Großfamilie an, die auch für andere große Straftaten verantwortlich gemacht wird. Dazu zählt der spektakuläre Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum.

Bei einem der spektakulärsten Einbrüche der vergangenen Jahrzehnte hatten Unbekannte im November 2019 in Dresden aus der berühmten Schatzkammer Grünes Gewölbe Kunstschätze von kaum messbarem Wert gestohlen.

"Es ist auch unser Ziel, nach den entwendeten Juwelen zu suchen", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden. Bislang wurden den Angaben zufolge aber keine Kunstschätze gefunden. Gesucht wurden bei dem Einsatz mit 1640 Polizeibeamten aus acht Bundesländern auch mögliche Beweismittel, etwa Speichermedien, Bekleidungsstücke und Werkzeuge.

Wer Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der beiden Männer machen kann, wird gebeten sich an die Polizeidirektion Dresden zu wenden. Die Rufnummer lautet: (0351) 483 2233.