"Ich glaube an eure Freiheiten, das tue ich", kommentierte Trump die Pfiffe.

Vor allem unter den Anhängern von Donald Trump soll der Anteil der Impfverweigerer in den USA groß sein. Entsprechend rüde reagiert das Publikum bei einem Auftritt des Ex-Präsidenten, bei dem er zur Impfung gegen das Coronavirus rät.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat auf einer Rally im Bundesstaat Alabama für Corona-Impfungen geworben und den Unmut seiner Anhänger auf sich gezogen. "Ich empfehle, die Impfstoffe zu nehmen", sagte Trump in der Stadt Cullman. Das Publikum quittierte die Aussage mit Pfiffen und Buhrufen.

"Das ist okay. Ich glaube an eure Freiheiten, das tue ich", kommentierte der 75-Jährige die Reaktion. "Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich empfehle, die Impfstoffe zu nehmen. Ich habe es getan", setzte er fort. "Sollten sie nicht wirken, seid ihr die ersten, die es erfahren", schloss Trump grinsend ab. Trump wurde bereits während seiner Amtszeit geimpft, nachdem er im Oktober 2020 mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Er hatte seinen Anhängern gesagt, dass sie diesem Beispiel folgen sollen.

Wegen der besonders ansteckenden Delta-Variante hatte sich die Corona-Situation in den USA zuletzt wieder deutlich verschlechtert. Auch die Impfkampagne kommt nur noch schleppend voran. In den USA sind bislang gut 51 Prozent der Bevölkerung von rund 330 Millionen Menschen vollständig geimpft. Nach Angaben des Weißen Hauses haben mittlerweile 200 Millionen Menschen mindestens eine erste Impfdose erhalten.

Die Minderheit der Zögerer und Impfverweigerer könnte Erhebungen zufolge gut 20 Prozent der US-Bevölkerung ausmachen. Vor allem unter Republikanern, der Partei von Trump, ist eine ablehnende Haltung verbreitet. In den USA werden vor allem die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna eingesetzt, jener von Johnson & Johnson spielt eine geringere Rolle. Die Regierung hat sich reichlich Impfstoff gesichert und hat bereits damit begonnen, Millionen Dosen an andere Länder abzugeben.